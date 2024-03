Para sonhar com uma vaga na Champions League, o Borussia Dortmund retorna a campo pelo Campeonato Alemão e o desafio dessa vez será contra o Bayern de Munique no Der Klassiker deste sábado (30), através da 27ª rodada, às 14h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, o clube aurinegro se mantém na quarta colocação nos 50 pontos conquistados, num total de 14 vitórias, oito empates e quatro derrotas.

Nesse momento, o Borussia Dortmund está há um ponto atrás do RB Leipzig, primeiro time fora do G4 do Campeonato Alemão, com sete rodadas para o fim da competição nacional.

Diante do Bayern de Munique, o técnico Edin Terzic terá que lidar com o desfalque do lateral-esquerdo Ramy Bensebaini, que sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito, após representar a seleção da Argélia, na Data-Fifa.

Dessa forma, o defensor não vai precisar fazer uma cirurgia, mas é pouco provável que volte a jogar para o restante da temporada, somando todas as competições, incluindo Bundesliga e Champions League.

Com a camisa do Borussia Dortmund, Bensebaini disputou 25 partidas oficiais pelo clube aurinegro, após se destacar pelo Mönchengladbach e também com a missão de substituir Raphaël Guerreiro, que se transferiu para o arquirrival Bayern de Munique

No entanto, o camisa 5 aurinegro perdeu sua vaga no time titular no início deste ano, após a chegada de Ian Maatsen junto ao Chelsea por empréstimo em janeiro.

Além deles, o Borussia Dortmund ainda conta com Julian Ryerson, Marius Wolf e Nico Schlotterbeck, que são os outras opções para o setor que podem ocupar a vaga lateral-esquerdo, caso que o holandês não atue nos próximos jogos.

Borussia Dortmund terá novidade para o clássico contra o Bayern de Munique neste fim de semana

Para essa partida, o técnico Edin Terzic deverá contar com o retorno do atacante Sebastien Haller, que está recuperado de uma lesão no tornozelo em meio ao título da Copa Africana pela seleção da Costa do Marfim, onde derrotou a Nigéria na decisão por 2 a 1.

Assim como Bensebaini, o Borussia Dortmund terá que lidar com os desfalques do lateral-direito Julian Ryerson, que ainda está com uma inflamação na pele e do meio-campista Marcel Sabitzer, que cumpre suspensão de dois jogos, após receber cartão vermelho na partida contra o Werder Bremen, no dia 9 de março, pela Bundesliga.