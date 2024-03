No próximo sábado (30), o Bayer Leverkusen busca manter sua boa fase na temporada e o desafio dessa vez será contra o Hoffenheim, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, às 11h30 (horário de Brasília), na BayArena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os Werkself se mantém firmes na liderança isolada com 70 pontos somados, num total de 22 vitórias e apenas quatro empates.

Dessa forma, o Bayer Leverkusen é o único time do Campeonato Alemão que ainda não foi derrotado na competição nacional em 26 partidas disputadas até o momento.

Diante do Hoffenheim, os leões tentam chegar ao seu 39º jogo consecutivo de invencibilidade nesta temporada, somando todas as competições, incluindo Bundesliga, Copa da Alemanha e Europa League.

No entanto, o Bayer Leverkusen também está cada vez mais próximo de conquistar o troféu do Campeonato Alemão pela primeira vez em sua história e sem ser derrotado, com sete rodadas para o fim do torneio.

Nesse momento, a diferença para o segundo colocado Bayern de Munique, seu principal concorrente na luta pelo título da Bundesliga é de apenas 10 pontos de diferença.

Além do Campeoanto Alemão, os Werkself também seguem cada vez mais vivos na disputa da Europa League e da Copa da Alemanha, como as únicas competições restantes para a temporada.

Pelo torneio da UEFA, o Bayer Leverkusen terá pela frente o West Ham nas quartas de final, com datas marcadas para os dias 11 e 18 de abril, incluindo ida e volta, após despachar o Qarabag nas oitavas de final.

Bayer Leverkusen segue sem poder contar com Boniface e Arthur contra o Hoffenheim neste sábado pela Bundesliga

Para essa partida, o técnico Xabi Alonso terá que lidar com os desfalques do lateral-direito Arthur e com o atacante Victor Boniface, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Bayer Leverkusen também não sabe se vai poder contar com os meio-campistas Exequiel Palacios e Jonas Hofmann, que ainda se recuperam de problemas físicos e são dúvidas para enfrentar o Hoffenheim neste fim de semana pela Bundesliga.

Por outro lado, os Werkself apostam muito na boa fase dos atacantes Florian Wirtz e Patrik Schick, que são as principais esperanças dos leões de conquistar o título inédito do Campeonato Alemão, restando sete jogos para o fim da competição nacional.