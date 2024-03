Neste domingo (18), o Bayer Leverkusen manteve sua maior sequência de invencibilidade na temporada, ao derrotar o Freiburg por 3 a 2, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Alemão 2023/24, no Europa-Park Stadion.

Com o resultado, os Werkself seguem firmes na ponta da Bundesliga nos 70 pontos somados, num total de 22 vitórias e apenas quarto empates.

Dessa forma, o Bayer Leverkusen abriu 10 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Alemão, em relação ao Bayern de Munique, que aparece na vice-liderança e busca seu 12º título consecutivo.

No entanto, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso também manteve sua invencibilidade de 26 jogos sem derrota na Bundesliga e cada vez mais próximo do título inédito, com sete rodadas para o fim da competição.

Além do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen ainda sonha com o título da Copa da Alemanha, na qual disputa a semifinal contra o Fortuna Dusseldorf, no dia 3 de abril, e está nas quartas de final da Europa League.

Pelo torneio da UEFA, os leões terão pela frente o West Ham, e a primeira partida entre as duas equipes, que acontece na BayArena no dia 11 de abril, enquanto a volta tem data marcada para o dia 18 do mesmo mês, em Londres.

Nas oitavas de final da Europa League, o Bayer Leverkusen despachou o Qarabag por 3 a 2, ainda com gol nos acréscimos, após buscar o empate pelo confronto de ida por 2 a 2, no Azerbaijão.

Em contrapartida, a última vez em que os Werkself foram derrotados, foi no dia 27 de maio de 2023, quando foram superados para o Bochum pelo placar de 3 a 0, através da última rodada do Campeonato Alemão.

Bayer Leverkusen retorna a campo pelo Campeonato Alemão contra o Hoffenheim no dia 30 , após a Data Fifa

Para se manter na liderança do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen retorna a campo apenas no dia 30 deste mês, após a Data Fifa, contra o Hoffenheim, às 11h30 (horário de Brasília), pela 27ª rodada da competição nacional, na BayArena.

Por outro lado, o técnico Xabi Alonso terá que lidar com os desfalques do lateral-direito Arthur e do atacante Victor Boniface, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.