Neste domingo (25), o Olympique de Marseille conseguiu um resultado importante no Campeonato Francês 2023/24 e a vítima dessa vez foi o Montpellier, na goleada por 4 a 1, em confronto realizado pela 23ª rodada da competição nacional, no Stade Vélodrome.

Com o resultado, os Phocéens se manteram na nona colocação da Ligue 1 com 33 pontos somados e seguem sonhando com uma vaga direta para a Conference League da próxima temporada.

Dessa forma, o Olympique de Marseille retomou o caminho das vitórias pelo Campeonato Francês, após seis partidas consecutivas, incluindo quatro empates e duas derrotas.

No entanto, o Marseille também manteve os 100% de aproveitamento com o técnico Jean-Louis Gasset, que foi contratado pela diretoria na última semana para substituir o italiano Gennaro Gattuso, que demitido do clube, após maus resultados nos últimos jogos.

Antes do duelo contra o Montpellier, os Phocéens despacharam o Shakhtar Donetsk no jogo de volta dos playoffs da Europa League por 3 a 1, após empatar por 2 a 2 no confronto de ida, na Alemanha.

Pelo torneio da UEFA, o Olympique de Marseille terá pela frente nas oitavas de final, o Villarreal, que atualmente é comandado pelo técnico Marcelino García Toral, que inclusive deixou o clube francês neste início de temporada.

Os jogos de ida e volta dos mata-mata da Europa League, tem datas marcadas para os dias 7 e 14 de março, ambas na mesma semana da definição das quartas de final da Champions League e Conference.

Atuando como mandante nesta temporada, o Olympique de Marseille ainda não foi derrotado em casa. Durante esse período, os Phocéens conquistam 11 vitórias e seis empates em 17 partidas, somando todas as competições.

Olympique de Marseille pode ganhar mais três posições na tabela do Campeonato Francês

Embalado por duas vitórias nos últimos jogos, o Olympique de Marseille retorna a campo no próximo sábado (2) e dessa vez para enfrentar o Clermont fora de casa, às 17h (horário de Brasília), pela 24ª rodada da Ligue 1, no Stade Gabriel-Montepied.

Além disso, os comandados de Jean-Louis Gasset podem ganhar mais três posições na tabela de classificação do Campeonato Francês, em caso de vitória neste fim de semana e torcer por tropeços de Lens, Rennes e Reims, que ainda entra em campo na rodada.

Diante do Clermont, o Olympique de Marseille terá que lidar com os desfalques de Valentin Rongier e Bilal Nadir, que ainda seguem lesionados e ficam de fora da partida do próximo sábado.