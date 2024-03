Com o fim da Data Fifa as ligas nacionais na Europa voltam a todo vapor e na Letônia não é diferente. O FK Auda, do brasileiro Lucas Ramos, ainda busca a primeira vitória na Virslīga e entra em campo no próximo domingo (31) para encarar o Grobina, fora de casa.

“Infelizmente saímos com duas derrotas nas primeiras rodadas, mas a gente enfrentou os atuais campeões, um da Copa e outro da Liga, então a gente sabia que seriam jogos difíceis, tentamos impor o que o treinador pede, o nosso jogo, que é um jogo jogado, de posse de bola, mas infelizmente saímos derrotados. Tivemos essa parada da Data Fifa para trabalhar bem, acertar o que a gente vem pecando e acredito que estamos bem preparados para essa terceira rodada”, disse Lucas.

Formado nas categorias de base do Internacional, o jovem de 23 anos ainda pertence ao Colorado e está emprestado ao FK Auda até janeiro do ano que vem. Há cerca de dois meses no Leste Europeu o meia diz estar se adaptando bem ao país, mas ainda não se acostumou com o gramado sintético, característico do futebol local.

“Desde a minha chegada eu venho me adaptando muito rápido dentro de campo, o que ainda não me adaptei como queria foi ao campo sintético, e nessas primeiras rodadas, devido ao inverno, os jogos serão todos em campo sintético, mas tirando isso, com a equipe, com o estilo de jogo, eu já me adaptei muito bem. Fora de campo o mais difícil é a cultura, o país, a língua, mas a cada dia me sinto mais à vontade”, contou.

O treinador de Lucas Ramos na Letônia é um conhecedor do futebol brasileiro, Filipe Almeida, atual técnico do Auda, fazia parte da comissão técnica de Vitor Pereira quando o português trabalhou no Corinthians. Titular nas duas primeiras rodadas, Lucas parece ter agradado seu treinador.

“Quando a gente chega em um clube, a primeira impressão que a gente quer deixar é para o treinador, ter a confiança dele, que ele pode contar comigo em qualquer ocasião. Tendo a confiança do treinador, fica muito mais tranquilo jogar futebol, acredito que para todo jogador é assim”, relatou.

A partida entre Auda e Grobina acontece às 8h, horário de Brasília, deste domingo (31), no Stadions Daugava, casa do Grobina.