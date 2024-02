Nesta quinta-feira (22), Olympique de Marseille e Shakhtar Donetsk se enfrentam de olho em uma vaga para as oitavas de final da Europa League, pelo confronto de volta dos playoffs do torneio continental, às 17h (horário de Brasília), no Stade Vélodrome.

No jogo de ida, os dois clubes ficaram no empate por 2 a 2 na Alemanha. Os gols da partida foram marcados por Mykola Matviyenko e Eguinaldo para os ucranianos, enquanto Pierre Aubameyang e Iliman Ndiaye empataram para os franceses.

Dessa maneira, Olympique de Marseille e Skakhtar Donetsk precisam do resultado positivo para avançar a próxima fase da Europa League ainda no tempo normal.

Em contrapartida, em caso de novo empate, a classificação será definida na prorrogação e se o resultado persistir sem nenhum vencedor na etapa inicial, a decisão será definida nos pênaltis.

Quem avançar desse confronto, enfrentará o primeiro colocado da fase de grupos da Europa League nas oitavas de final. Os embates da próxima fase serão definidos por sorteio.

Além disso, os dois clubes também buscam conquistar o título continental primeira vez em sua história, com a exceção do Olympique de Marseille, que foi campeão da Champions League em 1992/93 e sendo o único time francês a conseguir esse feito.

Como chega o Olympique de Marseille

Há sete jogos sem vencer na temporada, o Olympique de Marseille agora joga todas as fichas na Europa League, após péssima campanha no Campeonato Francês, que resultou na demissão do técnico Gennaro Gattuso na derrota para o Brest no último domingo.

Para o lugar do italiano, o clube francês agiu rápido e anunciou a contratação do técnico Jean-Louis Gasset, que foi dispensado pela seleção da Costa do Marfim um mês atrás, durante a Copa Africana de Nações. Após sua saída, o país anfitrião se sagrou campeão da competição.

Na tabela de classificação da Ligue 1, o Olympique de Marseille se mantém na nona colocação com 30 pontos e cada vez mais longe de uma vaga para a próxima edição da Champions League.

Diante dos ucranianos, os Phocéens terão que lidar com os desfalques dos meias Valentin Rongier e Bilal Nadir, que seguem machucados e do zagueiro Leonardo Balerdi, que cumpre suspensão automática nos playoffs, pelo acúmulo de cartões amarelos.

Como chega o Shakhtar Donetsk

Assim como o Marseille, o Skakhtar Donetsk também não vem fazendo um desempenho brilhante nos últimos jogos do Campeonato Ucraniano e ocupa apenas a quarta colocação com 31 pontos em 15 jogos.

Após terminar em terceiro lugar em um grupo que incluía Barcelona, Porto e Royal Antwerp na chave H da Champions League, o Shakhtar se garantiu nos playoffs da Europa League.

Para essa partida, o técnico Marino Pusic terá que lidar com os desfalques de Ivan Petryak, Marlon Gomes e Tymur Puzankov, que ainda estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da lista de relacionados nesta quinta-feira.

Prováveis escalações

Olympique de Marseille: Blanco; Clauss, Mbemba, Gigot e Merlin; Ounahi, Kondogbia e Harit; Ndiaye, Moumbagna e Aubameyang. Técnico: Jean-Louis Gasset

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplya, Rakitskyi, Matvienko, Azarovi; Bondar, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, Sikan e Eguinaldo. Técnico: Marino Pusic