Nesta quinta-feira (7), o Olympique de Marseille retorna a campo para engrenar de vez na temporada e o desafio dessa vez será contra o Villarreal, pelo jogo de ida das oitavas de final da Europa League, às 17h (horário de Brasília), no Stade Vélodrome, na França.

Pelo torneio da UEFA, os Phocéens terminaram em segundo lugar no Grupo B, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, somando 11 pontos.

Com esse retrospecto, o Olympique de Marseille não conseguiu se classificar diretamente para as oitavas de final da Europa League e teve que disputar os playoffs contra o Shakhtar Donetsk, após perder a liderança da chave para o Brighton.

No entanto, o time comandado pelo técnico Jean-Louis Gasset levou a melhor sobre os ucranianos e avançou a próxima fase do torneio da UEFA, ao vencer de virada pelo placar de 3 a 1, no confronto de volta no Stade Vélodrome.

Dessa forma, o Olympique de Marseille também aposta muito no fator casa para sair em vantagem no jogo de ida dos mata-mata da Europa League e com o forte apoio da sua torcida, em busca de encaminhar sua classificação às quartas de final da competição continental.

Diante do Villarreal, os Phocéens chegam basante embalados para o confronto desta quinta-feira, após duas goleadas consecutivas nos últimos jogos da Ligue 1, contra Montpellier por 4 a 1 e Clermont por 5 a 1.

Na tabela de classificação do Campeonato Francês, o Olympique de Marseille aparece na sétima colocação com 36 pontos, incluindo nove vitórias, nove empates e seis derrotas.

Nesse momento, os Olympiens estão há cinco pontos de distância para o G4 da Ligue 1, que atualmente é ocupado pelo Lille, que fecha a zona de classificação para a Champions League da próxima temporada.

Olympique de Marseille aposta na boa fase de Aubameyang contra o Villarreal

Para essa partida, o técnico Jean-Louis Gasset aposta muito na boa fase do atacante Pierre Emerick Aubameyang, que é o artilheiro desta atual edição da Europa League, com sete gols marcados.

Além dele, o Olympique de Marseille ainda conta com o meio-campista marroquino Amine Harit, que é outro nome de destaque do setor ofensivo do time francês, responsável por suas assistências precisas para os companheiros marcarem.

Por outro lado, os Phocéens terão que lidar com os desfalques do lateral-direito Amir Murillo e dos meio-campistas Valentin Rongier e Bilal Nadir, que ainda estão machucados e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Provável escalação do Olympique de Marseille

Pau López; Mbemba, Meite e Leonardo Balerdi; Clauss, Harit, Kondogbia, Ounahi e Merlin; Moumbagna e Aubameyang.