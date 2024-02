Após confirmar a saída de Gennaro Gattuso, o Olympique de Marseille agiu rápido e anunciou nesta terça-feira (20), a contratação do técnico Jean-Louis Gasset, que chega para assumir o clube francês até o final de junho de 2024.

No entanto, ele também chega como treinador interino para o restante da temporada e assinou um contrato válido por quatro meses com Les Olympiens.

Antes de ser contratado pelo Olympique de Marseille, o treinador de 70 estava livre no mercado da bola, após ser demitido da seleção da Costa do Marfim no meio da última Copa Africana de Nações, que curiosamente foi vencida pelos próprios elefantes após sua saída do cargo.

Dessa forma, Gasset também deve assumir o comando dos Phocéens ainda nesta quinta-feira, no jogo de volta do playoffs da Europa League contra o Shakhtar Donetsk, diante de seus torcedores no Stade Vélodrome. A partida de ida entre as duas equipe terminou empatada em 2 a 2.

Para se classificar diretamente às oitavas de final do torneio da UEFA, o Olympique de Marseille precisa apenas de uma vitória simples no tempo normal, já em caso de empate, a decisão será definida na prorrogação ou na cobrança de pênaltis, se o resultado persistir e não houver vencedor.

Na tabela de classificação do Campeonato Francês, os Les Olympiens aparecem na nona posição, com 30 pontos em 22 rodadas e cada vez mais longe de uma vaga para a Champions League. Nesse momento, a equipe está seis pontos atrás do Lens, sexto colocado, que atualmente ocupa a zona de classificação para a Conference League da próxima temporada.

Além disso, o Olympique de Marseille não vence há sete jogos, com cinco empates e duas derrotas, incluindo Ligue 1 e Copa da França. No último fim de semana, o técnico Gennaro Gattuso acabou sendo demitido do cargo, após revés fora de casa contra o Brest por 1 a 0.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝘀𝘀𝗲𝘁 au poste d’entraîneur ✍️ 🔵 ⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 20, 2024

Olympique de Marseille segue sem poder contar com Rongier e Nadir contra o Shakhtar Donetsk

Para essa partida, o técnico estreante Jean-Louis Gasset terá que lidar com os desfalques dos meio-campistas Valentin Rongier e Bilal Nadir, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Olympique de Marseille também não poder contar com o zagueiro Leonardo Balerdi, que está suspenso pelo número de cartões amarelos e não enfrenta o Shakhtar nesta quinta-feira.