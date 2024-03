Nesta quinta-feira (14), o Olympique de Marseille busca encaminhar sua vaga para a próxima fase da Europa League diante do Villarreal, às 14h45 (horário de Brasília), pelo duelo de volta das oitavas de final, no Estádio de La Cerámica, na Espanha.

Dessa forma, os Phocéens jogam apenas por um simples empate ou podem perder por até três gols de diferença para avançar às quartas de final do torneio da UEFA.

No primeiro duelo, entre as duas equipes, o Olympique de Marseille levou a melhor e venceu o Villarreal de goleada pelo placar de 4 a 0, com gols de Jordan Veretout, Yerson Mosquera (contra) e Pierre-Emerick Aubameyang (2x), no Stade Vélodrome.

Além disso, os Olympiens também buscam manter os 100% de aproveitamento com o técnico Jean-Louis Gasset, que foi contratado para o restante da temporada, com a missão de substituir Gennaro Gattuso, demitido do clube francês, devido a maus resultados nos últimos jogos.

No entanto, o Olympique de Marseille chega bastante embalado para enfrentar o Villarreal, vindo cinco vitórias consecutivas nos últimos jogos, somando todas as competições, incluindo Ligue 1 e Europa League.

Em contrapartida, a última derrota dos Phocéens, foi justamente para o Brest por 1 a 0, em duelo realizado pela 22ª rodada do Campeonato Francês, no dia 18 de fevereiro.

Nesse momento, o Marseille também busca se firmar como o único time francês a chegar longe nesta atual temporada da Europa League, após despachar o Shakhtar Donetsk nos mata-mata da competição continental.

Nas fases anteriores, Rennes e Toulouse foram eliminados nos playoffs do torneio da UEFA para Milan e Benfica, times que vieram da Champions League e terminaram a fase de grupos em terceiro lugar.

Para o restante da temporada, o Marseille joga todas as suas fichas na Europa League, após ser eliminado para o próprio Rennes, pela segunda fase da Copa da França, na disputa de pênaltis.

Olympique de Marseille aposta nos gols de Aubameyang para se firmar na artilharia da Europa League

Diante do Villarreal, o Olympique de Marseille aposta na boa fase do atacante Pierre Emerick Aubameyang, que é o artilheiro isolado da Europa League, com nove gols marcados e dois a mais que Romelu Lukaku, da Roma.

Por outro lado, os Phocéens terão que lidar com os desfalques de Samuel Gigot, Amir Murillo, Bilal Nadir e Valentin Rongier, que ainda estão no departamento médico.