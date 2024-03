Neste sábado (30), o Monaco tenta manter sua boa fase nos últimos jogos do Campeonato Francês e o desafio dessa vez será contra o Metz, em duelo válido pela 27ª rodada da competição nacional, às 13h (horário de Brasília), no Stade Saint-Symphorien.

Na tabela de classificação de Ligue 1, os Rouge et Blanc se mantém firmes no G3, através da terceira colocação nos 46 pontos conquistados, num total de 13 triunfos, sete empates e seis derrotas.

Dessa forma, o Monaco também mira sua maior sequência invicta para assumir a vice-liderança do Campeonato Francês, em caso de vitória sobre o Metz ainda nesta rodada.

Para conseguir esse objetivo, o time comandado pelo técnico Adi Hütter precisa torcer por um tropeço do Brest, que ainda entra em campo neste fim de semana contra o Lorient fora de casa.

Nesse momento, a diferença entre as duas equipes que lutam por uma vaga direta na fase de grupos da Champions League da próxima temporada, é de apenas um ponto, com oito rodadas restantes para o fim da competição nacional.

Diante do Metz, o clube monegasco chega bastante embalado para o confronto deste fim de semana pela Ligue 1, vindo de quatro jogos consecutivos sem derrota nesta atual temporada.

Durante esse período, o Monaco acumulou duas vitórias contra Lens e Strasbourg e dois empates em casa contra Paris Saint-Germain e Lorient, respectivamente.

Em contrapartida, a última derrota dos Rouge et Blanc na temporada, foi justamente contra o Toulouse no dia 18 de fevereiro por 2 a 1,pelo Campeonato Francês, além de ser eliminado nas oitavas de final da Copa da França para o Rouen, clube que disputa a terceira divisão.

Monaco terá quatro desfalques confirmados para enfrentar o Metz neste fim de semana pela Ligue 1

Para essa partida, o técnico Adi Hütter terá que lidar com os desfalques do zagueiro Mohammed Salisu, do lateral-esquerdo Caio Henrique, do volante Mohamed Camara e do atacante Breel Embolo, que ainda se recuperam de suas respectivas lesões no departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Monaco aposta muito na boa fase do centroavante Wissam Ben Yedder, que é o artilheiro do clube monegasco no Campeonato Francês com 11 gols marcados, ao lado de Pierre-Emerick Aubameyang, do Olympique de Marseille.