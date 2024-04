Atlético de Madrid recebe Borussia Dortmund para jogo de ida das quartas de final da Champions League

Atlético de Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta feira (10), pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. O jogo ocorrerá em Madrid, no Estádio Cívitas Metropolitano, às 16h de Brasília.

Como chegam

A equipe da casa, no Campeonato Espanhol, vem de uma derrota em casa para o Barcelona por 3 a 0, e uma vitória fora de casa por 2 a 1 contra o Villarreal. Na Champions, os colchoneros chegam confiantes após classificação para as quartas em duelo nas penalidades contra a Inter de Milão, atual vice-campeã da competição. Os jogadores em destaque da vez são Memphis Depay, que saiu do banco de reservas para marcar o gol que levou a partida à prorrogação, e Antoine Griezmann, principal jogador da equipe de Diego Simeone e autor do primeiro gol do jogo de volta.

A equipe Alemã vem de uma sequência de três jogos no Campeonato Alemão, sendo eles duas vitórias e uma derrota. As vitórias foram em cima de Frankfurt, por 3 a 1 em casa, e na Allianz Arena contra o seu rival Bayern de Munique por 2 a 0, quebrando assim um tabu de dez anos sem vencer fora de casa, a derrota foi em casa contra o Stuttgart, atual em terceiro colocado da Bundesliga, pelo placar de 1 a 0.

Na Champions League, o Dortmund passou de fase com vitória sobre o PSV. Líder do "Grupo da Morte", que contava com PSG, Milan e Newcastle, o clube alemão empatou com os holandeses fora de casa e venceu por 2 a 0 no jogo de volta das oitavas de final. Sancho e Marco Reus marcaram os gols da classificação aurinegra.

Se passar enfrenta quem?

O time que passar rumo às semifinais pega o vencedor de PSG e Barcelona. No outro lado da chave, o Real Madrid enfrenta o Manchester City, enquanto o Arsenal encara o Bayern de Munique.

Jogo de volta

O jogo de volta irá ser realizado semana que vem, no sábado (16), desta vez na casa do Borussia, o Estádio Signal Iduna Park, as 16h de Brasília.