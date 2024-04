Após mal súbito na partida contra a Udinese pelo Campeonato Italiano, a Roma poderá contar com o retorno do zagueiro Evan Ndicka para enfrentar o Milan nesta quinta-feira (18), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Europa League, no Estádio Olímpico.

No entanto, o defensor marfinense segue internado no Hospital de Údine e pode receber alta nesta segunda-feira, pois os primeiros procedimentos teriam sido positivos, de acordo com a "Gazzetta dello Sport".

Porém, a Roma ainda não se manifestou oficialmente sobre o estado de saúde de Ndicka, sem confirmar se houve um problema cardíaco, como relatado pela imprensa italiana no domingo.

Diante da Udinese, Ndicka caiu no gramado aos 25 minutos do segundo tempo e foi socorrido pelo médicos imediatamente, porém sem a necessidade de desfibriladores ou de manobras de reanimação.

O jogo foi paralisado para que o defensor de 24 anos fosse atendido em campo, mas após mais 10 minutos, a arbitragem decidiu terminar e suspender o confronto deste fim de semana pela 32ª rodada do Calcio.

Antes do incidente com o zagueiro, a Roma estava empatando com a Udinese, com Roberto Pereyra marcando o primeiro gol da partida a favor dos mandantes, enquanto o belga Romelu Lukaku deixou tudo igual para os comandados de Daniele De Rossi.

Dessa forma, o zagueiro Ndicka ainda não tem presença garantida para enfrentar o Milan esta quinta-feira pela Europa League e só dependerá apenas da comissão técnica para ver se tem condições de jogo ou não.

Para avançar às semifinais do torneio da UEFA, os Giallorossi jogam apenas pelo empate, após vencer o adversário no duelo de ida das quartas de final por 1 a 0, em pleno San Siro, em Milão, com gol de Gianluca Mancini, ainda na primeira etapa.

Roma terá apenas dois desfalques para o confronto diante do Milan pelas quartas de final da Europa League

Diante do Milan, o técnico Daniele De Rossi terá que lidar com apenas dois desfalques e tratam-se do volante Bryan Cristante e do atacante Sardar Azmoun, que vão desfalcar o time da capital italiana por suspensão e lesão no joelho, respectivamente.

Por outro lado, a Roma deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta quinta-feira pelo jogo de volta das quartas de final da Europa League.