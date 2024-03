Nesta quinta-feira (14), a Roma busca manter sua boa fase para o restante da temporada e o desafio será novamente contra o Brighton, pelo duelo de volta das oitavas de final da Europa League, às 17h (horário de Brasília), no Falmer Stadium.

Para avançar às quartas de final do torneio da UEFA, os Giallorossi precisam de um simples empate ou podem até perder por até três gols de diferença que garantem a classificação.

No duelo de ida entre os dois times, a Roma mostrou toda sua superioridade em casa e goleou o Brighton com facilidade por 4 a 0, com gols de Paulo Dybala, Romelu Lukaku, Gianluca Mancini e Bryan Cristante, no Estádio Olímpico.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Daniele De Rossi está invicto há sete partidas consecutivas nesta temporada e também chegam bastante embalados para o confronto de volta das oitavas de final do torneio continental nesta quinta-feira.

Durante esse período, o time da capital italiana conquistou quatro vitórias e apenas três empates nesses últimos jogos disputados até o momento, somando todas as competições, incluindo Europa League e Campeonato Italiano.

Em contrapartida, a última derrota da Roma na temporada, foi justamente para a Inter de Milão por 4 a 2, em confronto válido pela 24ª rodada do Calcio, no dia 10 de fevereiro.

Pelo torneio da UEFA, os Giallorossi terminaram a fase de grupos nem segundo lugar com quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis jogos disputados pelo Grupo G, somando 12 pontos.

No entanto, a Roma teve que disputar os playoffs da Europa League e com isso despachou o Feyenoord na disputa de pênaltis por 4 a 2, após dois empates em 1 a 1 no tempo normal, incluindo jogos ida e volta.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, os Giallorossi aparecem na quinta colocação com 48 pontos somados e na caça do Bologna, que fecha o G4 do Scudetto.

Roma deve entrar em campo com força máxima contra o Brighton nesta quinta-feira pela Europa League

Para essa partida, o técnico Daniele De Rossi deverá escalar a Roma com força máxima e também com a maioria de seu elenco titular à disposição nesta quinta-feira contra o Brighton pela Europa League.

Por outro lado, os Giallorossi terão que lidar com os desfalques do lateral-direito Rasmus Kristensen e do atacante Tammy Abraham, que seguem no departamento médico.

Provável escalação da Roma

Svilar; Celik, Mancini, Ndick e Zalewski; Bove, Paredes e Pellegrini; Dybala, Lukaku e El Shaarawy.