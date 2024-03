Nesta quinta-feira (14), o Milan carimbou seu passaporte para a próxima fase da Europa League, ao derrotar novamente o Slavia Praga por 3 a 1, pelo duelo de volta das oitavas de final do torneio da UEFA, na Fortuna Arena, na República Tcheca.

Os gols da partida foram marcados por Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão, que decretaram o trinufo dos italianos ainda na primeira etapa, enquanto Matej Jurásek descontou para os donos das casa.

Com o resultado, o Milan se garantiu diretamente nas quartas de final da Europa League, após vencer os tchecos no confronto de ida das oitavas de final pelo placar de 4 a 2, no San Siro.

Além disso, os Rossoneros também mantém o sonho vivo de conquistar um título nesta temporada, ao serem eliminados da fase de grupos da Champions League ao terminar em terceiro lugar com oito pontos.

Por outro lado, o Slavia Praga se despediu da Europa League, após se garantir na liderança do Grupo G com 15 pontos somados, dois a mais que a Roma, que ficou com a vice-liderança da chave.

Milan vence Slavia Praga em jogo de quatro gols e se classifica para às quartas de final da Europa League

Durante os minutos inicais, o Milan se lançava mais ao ataque em busca de fazer o primeiro gol e criava as melhores oportunidades, enquanto o Slavia Praga pouco chegava a meta adversária.

No entanto, a situação dos italianos ficou mais tranquila aos 19 minutos, com a expulsão do zagueiro Holes, que cometeu falta dura em Calabria e recebeu o cartão vermelho direto.

Mesmo com um jogador a mais, o Milan assumiu o domínio do jogo e abriu o placar aos 33, com Pulisic, que recebeu já dentro da grande área para finalizar e ampliar a boa vantagem da equipe italiana.

Cinco minutos depois, os Rossoneros chegaram ao segundo gol e dessa vez com Loftus-Cheek, que finalizou com categoria para fazer 2 a 0 e encaminhar a classificação às quartas de final da Europa League.

Antes do intervalo, o Milan ainda ampliou sua vantagem no marcador, aos 51 com Rafael Leão, que acertou um lindo chute de fora da área no ângulo e bateu sem chances para o goleiro Stanek, que nada pode fazer.

Na volta para o segundo tempo, o Slavia Praga ainda descontou com Jurásek, aos 39 minutos e dando minutos finais ao jogo, mas já era tarde demais.

Próximos compromissos

Para se manter na caça da Internazionale, o Milan busca manter o embalo nos últimos jogos e o desafio dessa vez será contra o Hellas Verona no próximo domingo (17), às 11h (horário de Brasília), em confronto válido pela 29ª rodada do Calcio, no Estádio Marcantonio Bentegodi.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, os Rossoneros aparecem na vice-liderança com 59 pontos somados, num total de 18 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Do mesmo modo, o Slavia Praga vai em busca de recuperação contra o Slovan Liberec, também no mesmo dia e horário, através da 25ª rodada do Campeonato Checo, na Fortuna Arena.