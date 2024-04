Após fazer uma campanha abaixo do esperado na Premier League e ficar longe de uma vaga para as competições europeias, o Manchester United deve passar por um grande processo de reformulação em seu elenco atual para a próxima temporada.

Com a possibilidade de uma possível permanência do técnico Erik Ten Hag, os Red Devils agora passaram a observar quais jogadores já não cabem mais em seu elenco atual.

Dessa forma, o Manchester United decidiu bater o martelo, para se despedir do atacante Anthony Martial, que tem contrato com o gigante inglês até o dia 30 de junho de 2024 e não será renovado, devido a lesões musculares ao longo de sua carreira.

Além do francês, os Red Devils também buscam se desfazer do brasileiro Antony, que é mais um dos jogadores especulados na lista de possíveis dispensas do clube na próxima janela de transferências do verão europeu.

Segundo o jornalista Rudy Galetti, o Manchester United informou que vai negociar o atacante no mercado da bola, após realizar uma temporada abaixo do esperado, com apenas dois gols em 30 partidas disputadas.

No entanto, o Antony não vem conseguindo corresponder nos Red Devils e com isso a diretoria não vem se mostrando satisfeita com seu desempenho nos últimos jogos, e espera poder negociá-lo no verão europeu.

Em contrapartida, caso que o atacante não confirme sua permanência no Old Trafford, o Manchester United deverá contratar Michael Olise, como substituto ideal para o brasileiro e que vem se destacando com a camisa do Crystal Palace nesta atual temporada.

Nesse momento, ainda não existem clubes interessados na contratação em definitivo de Antony, que ainda tem vínculo com os Red Devils por mais três anos, até o final do primeiro semestre de 2027.

Manchester United joga todas as suas fichas na Copa da Inglaterra contra o Coventry City neste domingo

Para salvar a temporada, o Manchester United joga todas as suas fichas na Copa da Inglaterra, diante do Coventry City neste domingo (21), às 11h30 (horário de Brasília), em jogo único das semifinais da competição nacional, na Ricoh Arena.

Por outro lado, o técnico Erik Ten Hag terá que lidar com os desfalques de Tyrell Malacia, Luke Shaw, Victor Lindelöf, Lisandro Martínez e Jonny Evans, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.