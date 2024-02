Na tarde desta terça-feira (13), o Manchester City venceu o Copenhague, por 3 a 1 e saiu na frente na partida de ida das oitavas de final da Champions League, no Estádio Parken, em Copenhagen, na Dinamarca. De Bruyne, Bernardo Silva e Foden anotaram para os Sky Blues. Mattson descontou para os Lions.

Começo equilibrado e com gols

O jogo começou com o Manchester City tomando as rédeas, dominando e mantendo o domínio da bola no pé. Aos dois, De Bruyne cabeceou para fora. Na sequência, o zagueiro Rúben Dias chegar, mas Grabara fez uma grande defesa e evitou o gol. Demorou um pouquinho, mas a pressão, aos 10, Foden fez um ótimo passe para De Bruyne, que entrou na área e bateu cruzado para abrir o marcador.

Mais tarde, o City teve que fazer mudanças, já que Grealish deixou o jogo machucado. Doku assumiu o lugar e até entrou bem, de cara servindo Bernardo Silva que cruzou, a bola desviou na marcação e quase entrou, mas parou na trave.

Aos 33, Ederson errou na saída de bola, Mattson aproveitou a sobra na entrada da área e bateu colocado, deixando tudo igual em 1 a 1. Na sequência, o De Bruyne deu a resposta, fazendo uma boa jogada pela direita, a bola sobrou viva na área e Bernardo Silva aproveitou e marcou na saída do goleiro, ampliando para os Sky Blues. Sem mudanças, a partida foi para o intervalo com vitória parcial do Manchester City por 2 a 1.

Sky Blues ampliam e vencem

Na volta do intervalo o time da casa voltou confiante e astuto. Logo nos primeiros minutos, depois de escanteio, Vavro tocou de cabeça, mas a bola foi para fora. Aos 8, De Bruyne quase fez o terceiro, quando bateu colocado, mas Grabara fez uma grande defesa.

Aos 31, Haaland apareceu com perigo, recebendo passe de Bernardo Silva e mandou no travessão. Mas, aos 46, Foden recebeu o passe de Matheus Nunes, tabelou com De Bruyne e bateu para o gol, fechando a conta em 3 a 1.

P róximos Jogos

O próximo jogo do Manchester City está marcado para o sábado (17), às 14h30 (hora de Brasília), diante do Chelsea no Etihad Stadium, em Manchester. A partida é válida pela 25ª rodada da Premier League. O Copehnagen, por sua vez, volta a campo no domingo (18) às 12h (hora de Brasília), pela Superliga Dinamarquesa, diante do Silkeborg.