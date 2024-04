Há cinco jogos sem vencer na temporada, o Olympique de Marseille vai em busca de recuperação contra o Benfica nesta quinta-feira (18), às 16h (horário de Brasília), pelo confronto de volta pelas quartas de final da Europa League, no Stade Vélodrome.

Para avançar às semifinais do torneio da UEFA, os Phocéens precisam de gols de diferença para seguir na competição continental, após derrota no jogo de ida por 2 a 1, no Estádio da Luz.

Por outro lado, em caso de triunfo por um gol ou pelo mesmo placar, a partida vai para a prorrogação e, se o empate no agregado persistir, a classificação será definida na disputa por pênaltis.

Diante do Benfica, os comandados de Jean-Louis Gasset vivem passando por um momento de crise, tendo perdido suas últimas cinco partidas consecutivas na temporada, somando todas as competições.

Em contrapartida, a última vitória do Olympique de Marseille, foi justamente diante do Nantes por 2 a 0, há quase um mês, no dia 10 de março, através da 25ª rodada da Ligue 1, no Vélodrome.

Na tabela de classificação do Campeonato Francês, os Phocéens aparecem na nona colocação com 39 pontos somados, incluindo dez vitórias, nove empates e nove derrotas.

Além disso, o Olympique de Marseille também está cada vez mais distante de uma vaga para as competições europeias, que atualmente é ocupada pelo Lens, que fecha o G6 da Ligue 1, através da zona de classificação para a Conference League.

Nesse momento, os dois clubes estão há quatro pontos separados na tabela do Campeonato Francês, com cinco rodadas restantes para o fim da competição nacional.

Para conseguir esse objetivo, o Olympique de Marseille terá que vencer seus últimos jogos na Ligue 1 para manter as esperanças de disputar uma vaga para Europa League ou Conference League da próxima temporada.

Marseille terá vários desfalques contra o Benfica no jogo decisivo das quartas da Europa League

Diante do Benfica, o técnico Jean-Louis Gasset terá que lidar com vários desfalques, como nos casos de Bamo Meïté, Jonathan Clauss, Jean Onana,