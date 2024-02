Nesta segunda-feira (19), o Olympique de Marseille anunciou a demissão do técnico Gennaro Gattuso, que não resistiu aos maus resultados nos últimos jogos disputados e deixa o clube francês, após a derrota para o Stade Brestois por 1 a 0, no último domingo pela Ligue 1.

No entanto, o Olympique ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto, mas vários veículos da imprensa europeia já divulgaram a notícia sobre a saída do treinador italiano.

Com o resultado, os Phocéens se manteram na nona colocação do Campeonato Francês nos 30 pontos e cada vez mais distante de uma vaga para a próxima edição da Champions League.

Além disso, Gattuso ficou em situação bem complicada no Olympique de Marseille após o empate em 2 a 2 com o Shakhtar Donetsk, no jogo de ida dos playoffs da Europa League.

Dessa forma, a previsão inicial da diretoria do Marseille, é de que o comandante italiano de 46 anos ficasse até o final da temporada, com a possibilidade da extensão de um contrato por mais um ano.

Segundo o jornal francês "L'Équipe", o ex-volante do Milan e da Seleção Italiana pode ser substituído para o restante da temporada por Christophe Galtier, que atualmente comanda o Al Duhail, do Qatar.

Ao todo, Gennaro Gattuso comandou o Marseille em 24 partidas partidas, incluindo nove vitórias, nove empates, e apenas seis derrotas.

Para avançar às oitavas de final da Europa League, o Olympique de Marseille precisa apenas da vitória contra o Shakhtar Donetsk nesta quinta-feira (22), no jogo de volta dos playoffs do torneio da UEFA, às 17h (horário de Brasília), no Stade Vélodrome.

Por outro lado, em caso de empate no tempo normal, a decisão será definida na prorrogação ou nos pênaltis, se o resultado persistir e não houver vencedor.

Olympique de Marseille aposta na boa fase de Aubameyang para voltar a vencer na temporada

Diante do Shakhtar Donetsk, o Olympique de Marseille aposta muito na boa fase do atacante Pierre-Emerick Aubameyang, que é o artilheiro do time na Europa League com seis gols marcados, ao lado de Romelu Lukaku, da Roma.

Em contrapartida, os Phocéens terão que lidar com os desfalques dos meio-campistas Valentin Rongier e Bilal Nadir, que seguem machucados e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Marseille também não vai poder contar com o zagueiro Leonardo Balerdi, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos na Europa League.