Neste domingo (20), às 12h30, Liverpool e Fulham se enfrentam pela 34ª rodada da Premier League, em contagem regressiva para o fim da temporada 2023/24, no estádio Craven Cottage em Londres (Inglaterra). Fora de casa, o Liverpool precisa dos 3 pontos.

Perdendo pontos decisivos nas ultimas rodadas, o Liverpool encara o jogo como uma final. Com 71 pontos, os Reds estão atrás do Manchester City que tem 73 pontos, ambos com 32 jogos, e do Arsenal que disputou 33 partidas e está na liderança, com 74 pontos. Portanto, vencer a partida contra os Cottagers é crucial para o time permanecer sonhando com o título.

No último encontro entre as equipes, o jogo terminou empatado por 1 a 1, pelo segundo jogo das semifinais da Carabao Cup.

Como chega o Liverpool

O 3º colocado do campeonato inglês segue vivo na luta pelo titulo, porém vive um período de instabilidade. Os Reds foram eliminados nas quartas de final da Europa League. Apesar da vitória na quinta-feira(18), diante da Atalanta por 1 a 0, estão fora da competição, pois perderam na ida por 3 a 0, em pleno Anfield.

Pela Premier League, o time não ganha a dois jogos, empatou por 2x2 contra o Manchester United e, na rodada passada acabou derrotado em casa pelo Crystal Palace por 1 x 0. Com 71 pontos, o elenco de Klopp está há dois pontos do líder, Manchester City, que venceu o Luton Town na última rodada por 5 a 0.

Como chega o Fulham

Os Cottagers, entretanto, chegam confiantes para o confronto contra o Liverpool, em sua casa. Vindo de duas derrotas seguidas na Premier League, contra o Nottingham por 3x1 e depois diante Newcastle pelo placar de 1x0, o Fulham voltou a vencer, na rodada passada batendo o West Ham, por 2 a 0, com destaque para o brasileiro Andreas Pereira, que marcou os dois gols da partida. Atualmente o clube está na 12ª colocação da competição com 42 pontos.

Prováveis escalações

FULHAM:

Leno; Castagne, Adarabioyo, Bassey e Robinson; João Palhinha e Lukic; Iwobi, Andreas Pereira e Willian; Rodrigo Muniz.

Técnico: Marco Silva

LIVERPOOL:

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Szoboszlai, Endo e Mac Allister; Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz.

Técnico: Jürgen Klopp

Onde assistir?

A partida vai ser transmitida pela ESPN (TV paga) e Star+ (serviço de streaming).