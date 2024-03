Neste sábado (23), o Brasil quebrou a sequência de invencibilidade da Inglaterra em pleno Estádio Wembley com vitória de 1 a 0, no amistoso internacional que marcou a estreia de Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira.

O atacante Endrick, um dos maiores jovens talentos da história do Palmeiras, deixou o banco de reservas e marcou o seu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira principal. A Inglaterra não era derrotada desde o mata-mata da Copa do Mundo de 2022, diante da França.

Brasil supera pressão e surpreende nos primeiros 45 minutos de Dorival Júnior

Dorival Júnior promoveu diversas estreias na Seleção Brasileira com Bento, Fabrício Bruno, Beraldo, Wendell e João Gomes, enquanto o técnico Gareth Southgate preecisou arrumar soluções para lidar com os desfalques de Jordan Henderson, Harry Kane, Cole Palmer e Bukayo Saka.

A Inglaterra começou melhor a partida mantendo mais a posse de bola e pressionado as tentativas de saída adversária, mas o Brasil conseguiu a primeira grande chance quando Paquetá colocou Vinícius Júnior para correr no meio da zaga e o atacante do Real Madrid cortou Pickford, mas bateu fraco.

Os comandados de Southgate seguiram com mais posse na sequência da etapa inicial, mas a insistência nos cruzamentos acabaram não provocando grandes sustos na Seleção brasileira. Além disso, a Inglaterra perdeu Kyle Walker por lesão por conta de dores musculares.

Em uma das chegadas da Inglaterra aos 28', Fabrício Bruno apareceu bem quando exigido. Gordon foi acionado na entrada da área com muito espaço e bateu chpado, mas o zagueiro do Flamengo desviou de ombo e evitou o gol.

O melhor momento do Brasil no primeiro tempo foi aos 35' com uma excelente trama coletiva sob comando de Dorival Júnior. Após ótima troca de passes, a bola sobrou com Lucas Paquetá, que tirou muito de Pickford e acabou parando na trave.

Antes do intervalo, aos 42 minutos, Harry Maguire afastou muito mal e deixou a bola na medida para Raphinha ficar no 1v1 contra Pickford, mas o chute cruzado acabou saindo ao lado da trave direita. Mesmo com alguns ajustes necessários no posicionamento dos jogadores sem a bola, a Seleção Brasileira teve as principais chances de gol no primeiro tempo.

Inglaterra diminuiu intensidade do jogo, mas Endrick garantiu a vitória

A Inglaterra voltou mais ajustada taticamente no segundo tempo com maior proteção defensiva e linhas mais compactas, sem oferecer muito perigo de gol para a Seleção Brasileira, que trocava muitos passes no meio-campo e não encontrava espaços nas tentativas de finalização.

Aos 5', Rice cobrou falta na segnda trave e Gordon finalizou de primeira, mas Bento espalmou no reflexo e fez uma bela defesa. Na sequência, Bellingham buscou enfiada no meio da zaga, mas acabou mandando pela linha de fundo.

O Brasil voltou a chegar com real perigo apenas aos 18', quando Bruno Guimarães abbriu de três dedos para Lucas Paquetá finalizar de primeira. Pickford tentou achar, mas a bola passou ao lado da trave com real perigo sem a intervenção do goleiro inglês.

Dorival Júnior mexeu na Seleção Brasileira para a sequência da etapa complementar com as entradas de Endrick, Andreas Pereira, Douglas Luiz e Sávio nos lugares de Bruno Guimarães, Raphinha, Rodrygo e Lucas Paquetá.

Em nova oportunidade de gol aos 28', Raphinha acelerou e venceu a disputa contra Stones, mas bateu em cima de Gomez ao cortar para oo meio no chute de canhota. No entanto, o momento mais especial da partida estava separada para o talento da joia palmeirense.

Aos 35 minutos do segndo tempo, Vinícius Kúnior recebeu passe na frente da zaga de Andreas Pereira e invadiu a grande área para bater na saída de Pickford. O goleiro espalmou e a bola sobrou nos pés de Endrick, que acompanhou o lance inteiro e deixou a sua marca em um dos estádios mais especiais da história do futebol.

Endrick comemorando o primeiro gol com a camisa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Dorival Júnior optou pelas entradas de Pablo Maia e Bremer para segurar a tentativa de pressão inglesa na reta final, e o técnico da Seleção Brasileira conseguiu cumprir o objetivo com perfeição pois Bento não sofreu nenhum chute no alvo.

Sequência

As duas seleções voltam a disputar amistosos internacionais nesta terça-feira. A Inglaterra terá a Bélgica pela frente, enquanto o Brasil enfrentará a Espanha no Santiago Bernabéu, a partir das 17h30, pelo horário de Brasília.