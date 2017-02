Após passagem relâmpago pela Bulgária, atacante Hugo Seco é apresentado pelo Feirense

Foto: Divulgação/Feirense

O Feirense apresentou oficialmente nesta quarta-feira (1) o centroavante Hugo Seco, de 28 anos, que estava a serviço do Cherno More, da Bulgária. Após uma temporada no futebol búlgaro, o atleta volta à Portugal para ajudar o Feirense a escapar da zona perigosa do rebaixamento, tendo vínculo até o final do Campeonato Português.

Na coletiva de imprensa em sua apresentação, Hugo Seco falou da felicidade em retornar ao seu país de origem e também comentou sobre seu novo clube: "Estou extremamente feliz por regressar a Portugal e por representar um clube como o Feirense, que é um histórico do futebol português. Estou preparado para ajudar a equipa e acredito que serei mais um a remar para o mesmo lado ajudando a alcançar os seus objetivos, que é a manutenção na primeira divisão", disse o atleta.

A equipe do Feirense é comandada por Nuno Santos, possui cinco brasileiros na equipe. Nesta janela de transferências, o clube da cidade de Santa Maria da Feira trouze outros dois jogadores além de Hugo Seco, o meio-campista cabo-verdiano Babanco e o atacante brasileiro Edson Farias. O Feirense é o 13º colocado no Campeonato Português com 18 pontos, estando a cinco do primeiro posicionado da zona de rebaixamento, o Nacional da Madeira. Após a vitória por um a zero diante do Estoril Praia, o Feirense irá voltar a campo nesta próxima quinta-feira (2) para enfrentar o Moreirense, campeão da Copa de Portugal.

Com 28 anos, Hugo Seco foi revelado pelo Anadia, tendo passagens por outras equipes das divisões inferiores de Portugal, como Nelas, Académico de Viseu, Benfica de Castelo Branco e Fátima. Sua ótima passagem pelo Académica de Coimbra entre 2014 até 2016 renderam uma oportunidade no Cherno More, da Bulgária, mas o atacante não foi tão bem, marcando apenas dois gols em 18 jogos. Hugo ainda teve uma rápida passagem pelo Saint Lawrence Spurs, de Malta.