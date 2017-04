Em confronto de jovens promessas, Ajax recebe Schalke 04 pela Uefa Europa League

A promessa é de um jogo muito movimentado nessa quinta-feira (13) na Amsterdam Arena para Ajax e Schalke 04, que irão medir forças pela partida de ida das quartas de final da Uefa Europa League. Ao contrário da equipe alemã, o Ajax vem muito bem na temporada e disputa a conquista do campeonato nacional, em uma disputa intensa com o Feyenoord.

Na eliminatória anterior os holandeses bateram o Kobenhavn, com vitória por 3-2 no agregado, enquanto os azuis reais chegaram as quartas de final graças ao gol qualificado, com dois empates diante de um confronto germânico com o Borussia Mönchengladbach, em um 3-3 no agregado.

Destaque alemão do Ajax almeja confronto com Schalke

Um dos grandes destaques da equipe na temporada, o jovem Amin Younes, revelação do Borussia Mönchengladbach, equipe eliminada pelo Schalke na fase anterior, conhece bem os Royal Blues e falou sobre a expectativa do confronto: “Serão jogos interessantes, e estamos bem ansiosos. Schalke tem um time jovem e forte, com jogadores como Goretzka e Meyer. Eles tem muita qualidade” comentou o meia-atacante.

Younes também foi perguntado sobre a possibilidade de defender a seleção do Líbano, uma vez que o meia-atacante representou todas as seleções de base da Alemanha, mas nunca foi convocado pela Die Mannschaft: “Estou focado inteiramente no Ajax. Eu quero ser importante para o time e dar tudo o que eu posso. Eu não penso se haverá alguém da Alemanha ou da mídia local dando atenção para essa partida”, esclareceu Younes.

Kasper Dolberg, desfalque nas últimas rodadas, estará no elenco para a partida, mas a participação do atacante entre os titulares ainda é uma incógnita, mas certamente fará parte do confronto, de acordo com o técnico Bosz: “Ele treinou com a equipe normalmente. Só selecionarei jogadores que estiverem 100%”, afirmou o comandante do Ajax.

Meyer elogia Ajax, mas confia em triunfo dos azuis reais

Elogiado por Younes, o meio-campista Max Meyer, mais um dos jovens destaques produzidos pelo Schalke, falou com a imprensa sobre esse confronto: “Precisamos atuar da mesma forma que jogamos contra o Wolfsburg – venceram por 4 a 1. Estamos bem focados e todos nos treinos estavam muito animados para esse jogo. Até agora, durante minha carreira profissional, nunca havia chegado nessa fase em uma competição continental”, afirmou Meyer.

Além de exaltar o feito alcançado por sua equipe até então, Meyer também elogiou o elenco de jovens promissores do Ajax: “Eles tem muitos jogadores jovens de potencial, que são fortes tecnicamente e habilidosos. Eles sempre praticam um futebol ofensivo e buscam o gol, precisamos estar atentos para esse duelo”, disse Meyer, no entanto, os Royal Blues não se intimidarão na partida fora de casa: “Eu também penso que o Ajax nos respeitará. Jogamos vários bons jogos na Europa League na atual temporada”, complementou o meia.

Ex-jogador dos ajacien, Huntelaar, que não vive seu melhor momento na equipe Alemanha, relembrou os tempos em solo holandês: “Eu joguei muitos jogos na Amsterdam Arena e espero um bom resultado – dessa vez com o Schalke”, disse o centroavante.