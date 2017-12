Vitesse bate Nice por placar mínimo e encerra participação na UEL com vitória

Na noite desta quinta-feira (7), em confronto válido pela última rodada do Grupo K da Uefa Europa League, o Vitesse recebeu o Nice, no GelreDome, em Arnhem, na Holanda e saiu com o triunfo diante de sua fanática torcida. Castaignos anotou o solitário gol da partida aos 84 minutos, resultado este que deu aos Vitas a sua única vitória na competição.

Com os três pontos conquistados, a equipe holandesa ainda assim, não conseguiu se livrar da lanterna do grupo, obtendo cinco pontos em seis jogos, com uma vitória, dois empates e três derrotas, marcando cinco gols e sofrendo 10. Já o time francês, que já havia garantido vaga na próxima fase, terminou na segunda colocação com nove pontos, vencendo três jogos e perdendo também três vezes, anotando 12 gols e sofrendo sete tentos.

No primeiro tempo, apenas cinco finalizações de cada lado foram vistas em campo, porém sem muito perigo às metas dos goleiros Pasveer e Cardinale. O jogo seguia cadenciado no meio-campo, com poucas oportunidades e muitos erros no passe final. Único lance de risco mesmo, foi aos 15 minutos, quando o árbitro Sandro Schärer deixou de assinalar pênalti a favor do Nice, em carrinho por trás do Lelieveld no senegalês Coly.

O segundo tempo foi bem mais movimentado, com os rubro-negros com mais posse de bola e os aurinegros com mais chutes ao gol. Aos 53 minutos, Srarfi fez bela jogada cortando o marcador e finalizando cruzado, porém Pasveer mandou para escanteio. Do outro lado, o inglês Mount era quem criava as melhores jogadas, obrigando o goleiro do Nice a trabalhar em alguns momentos.

Aproximando-se do final da partida, Castaignos dava indícios de que seria o homem do jogo, martelando a meta adversária. Aos 72 minutos, o holandês perdeu um gol feito na pequena área, arrematando por cima da trave. Todavia, aos 84 minutos, o atacante camisa 14 do Vitesse viria a marcar. Em contra-ataque pela direita, Rashica bateu cruzado e Cardinale espalmou para frente, nos pés de Castaignos, que só teve a tranquilidade de empurrar para o fundo da rede, fechando o placar em 1 a 0.