Pedro Oldoni rescinde com o Vitória e assina com clube da Turquia

Em péssima fase no Vitória desde a sua chegada ao clube, o atacante Pedro Oldoni, de 28 anos, rescindiu com o Leão e acertou a sua ida para a Turquia, onde defenderá o Sivasspor. Ainda este ano, o jogador renovou com o time baiano até junho mas, amigavelmente, optou por se transferir para a Europa. Oldoni terá como treinador o ex-lateral e pentacampeão brasileiro Roberto Carlos e como colega de equipe o lateral direito Cicinho, que passou pelo São Paulo.

O jogador chegou ao Vitória em 2013 e pouco foi relacionado para os jogos, amargava a reserva e via o atacante Dinei decidir várias partidas a favor do Leão, inclusive se tornando o artilheiro do clube naquele ano. Foi titular em apenas dois jogos pelo rubro-negro baiano em 2013, marcando um gol contra a Ponte Preta na vitória pelo placar de 3 a 1.

Sem contar com o apoio da torcida, Pedro Oldoni começou o ano de 2014 como titular - já que Dinei está no departamento médico devido a uma fratura na face - e não conseguiu convencer. Além do Vitória ser derrotado em casa pelo placar de 3 a 0 na partida contra o América-RN pela Copa do Nordeste, o centroavante foi substituído ainda no intervalo, dando lugar ao jovem Alan Pinheiro.