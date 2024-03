Nesta quarta-feira (6), o Vitória obteve vitória segura de 3 a 1 diante do Itabaiana em duelo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Cleiton abriu o placar para os sergipanos, mas Zé Hugo, Camutanga e Iury Castilho viraram a favor da equipe rubro-negra.

Itabaiana segurou pressão e abriu o placar com um jogador a menos

Com a necessidade da vitória para seguir pensando em classificação, o Vitória tomou a iniciativa e sufou o adversário no campo ofensivo dominando as ações na maior parte do primeiro tempo, mesmo com falta de quantidade nas finalizações de perigo.

Aos 14', Rodrigo Andrade aproveitou rebote defensivo e soltou um chute firme de longe, mas a bola passou rente à trave. Na sequência, Cleiton balançou para cima da marcação de Zeca e chutou cruzado, com Muriel defendendo no susto.

A situaão da equipe baiana teoricamente melhoraria aos 32 minutos depois que Kauã foi expulso. No entanto, surpreendentemente, o Itabaiana abriu o placar logo na sequência. Matheus chutou e Muriel deu rebote, fazendo Tiago Souza aproveitar e tocar n ocentro da área onde Cleiton chegou livre e marcou.

O Vitória concentrava seus esforços nas finalizações de Matheuzinho, mas o goleiro Jefferson conseguiu garante o empate no primeiro tempo com muitas defesas difíceis na reta final. Nos acréscimos, Patric Calmon deu passe para Alerrando e o centroavante deixou Dudu livre, mas o goleiro adversário foi no ângulo e fez ótima defesa.

Vitória deslanchou apenas na reta final da partida

Na etapa complementar, Léo Condé fez algumas mudanças e renovou o ímpeto ofensivo do Vitória. Logo aos 5', Zeca cruzou de cabeça e Matheuzinho chegou cabeceando para o chão, mas Jefferson acertou um ótimo tapa e acertou no travessão.

Aos 19', Matheuzinho recebeu na meia-lua girando e bateu forte, só que a bola parou mais uma vez na trave. Na sequência, Osvaldo arriscou de longe e o goleiro mais uma vez deu um tapa para evitar o gol.

Após forte pressão e imposição ofensiva, o Vitória enfim marcou o gol de empate aos 28 minutos. Matheuzinho avançou pela direita e levantou na área para Zé Hugo ganhar a dividida no alto e a bola morreu lentamente no fundo da rede.

O Itabaiana sofreu mais um impacto na sequência quando Rony deu carrinho por trás em cima de Alerrandro e o árbitro expulsou o zagueiro com segundo cartão amarelo.

A ampla superioridade numérica, o Vitória partiu para cima e virou aos 35' com Camatunga chutando firme de longe e marcando um golaço de falta. O placar foi fechado cinco minutos depois, quando Iury Castilho aproveitou sobra na área e fechou a vitória no Barradão para ampliar a longe invencibilidade de 20 partidas como mandante.

Tabela

Com esse resultado, o Vitória alcançou a vice-liderança do Gruipo A com 8 pontos alcançando o G-4, mas ainda precida esperar o final da rodada para conhecer a situação real nesta reta final da fase de grupos.

Sequência

O Vitória retorna a campo neste domingo (10), a partir das 16h pelo horário de Brasília no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, para duelar contra o Barcelona-BA no primeiro jogo válido pelas semifinais do Campeonato Baiano.