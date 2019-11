Guia VAVEL do Campeonato Brasileiro Série A 2016

Está dada a largada! Começa no próximo sábado mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Futebol. Com 20 times, alguns favoritos, como Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras, outros desacreditados, buscando fugir da Série B, como Ponte Preta, Figueirense, e todos com a missão de acabar com o tédio causado pelos maçantes estaduais. Além disso, temos ainda os que retornaram à elite em 2015, casos de Botafogo, Santa Cruz, América-MG e Vitória.

Esta edição do Campeonato Brasileiro mostra um cenário atípico. Diferente de ocasiões anteriores, a edição 2016 não terá pausa para a Copa América e os Jogos Olímpicos. Ou seja, os clubes com jogadores convocados para as duas competições terão seus elencos desfalcados por boas semanas. As batalhas iniciam no sábado, 14/05, com última rodada no domingo, 04/12. Boa sorte a todos!

Corinthians não terá facilidade na defesa do título

O Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro de 2015 com três rodadas de antecedência. Porém, quem pensa que o Timão terá a mesma facilidade na luta pelo bi, está enganado. O treinador ficou, mas boa parte dos titulares se foram. Nomes como Gil, Ralf, Jadson, Renato Augusto, Malcom e Vágner Love deixaram a capital paulista rumo à Europa, China e outros lugares pelo globo. Temporada 2016 será de reformulação, onde Tite terá de fazer milagre mais uma vez.

Brasileirão não irá parar na Copa América e Olimpíada

Através de seu site oficial, a CBF divulgou o calendário do futebol brasileiro para a temporada 2016 com duas informações-chave: haverá pausa durante os jogos da Seleção Brasileira, mas não durante a Copa América e Jogos Olímpicos. Com isso, clubes com jogadores convocados poderão ficar desfalcados por até nove rodadas. A Copa América Centenário ocorre entre os dias 8 a 26 de junho, enquanto a Olimpíada será realizada entre 5 e 21 de agosto.

Sem Maracanã e Engenhão para os clubes cariocas

Flamengo, Fluminense e Botafogo ficarão sem casa durante boa parte do Campeonato Brasileiro. Tudo por conta do Comitê Rio-2016 que está sob controle do Maracanã e do Engenhão para organização dos Jogos Olímpicos. Com isso, os três clubes do Rio de Janeiro que estão na Série A estão se virando e utilizando palcos como Raulino de Oliveira, Juiz de Fora e Mané Garrincha para comportar seus jogos.

Primeira Liga enfrenta Estaduais na pré-temporada

Além das prisões e dos indiciamentos de seus dirigentes, a CBF teve de lidar com outro problema em 2016: a criação de uma liga independente de clubes, à revelia das ordens da entidade. Com status de rebelião, surgiu a Primeira Liga, reunindo 12 clubes, sendo 10 deles participantes da Série A do Brasileirão, e batendo de frente com os criticados Campeonatos Estaduais. O Fluminense conquistou a primeira edição do torneio.

