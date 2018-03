Jogo Paysandu x Remo ao vivo online pelo Campeonato Paraense 2018

Boa tarde, torcedor! Acompanhe o tempo real de Paysandu x Remo ao vivo, no jogo de ida da final do Campeonato Paraense 2018. O duelo acontece na tarde deste domingo (1º), às 16h. Siga ao vivo tudo o que acontece durante a partida na VAVEL Brasil

Se não sofrer com nenhuma nova ausência, Giva deverá escalar o time com: Vinícius; Gustavo, Mimica, Bruno Maia e Esquerdinha; Dudu e Felipe Recife; Adenilson; Elielton, Isac e Jayme

"Não é somente do Felipe Marques, mas de todos. Tivemos jogador que machucado no treino. Geandro treinou na quinta, porém não treinou na sexta, então são essas coisas que preocupam a gente. Não é um jogador só, são todos, principalmente em momento como este, que é de decisão", afirmou o treinador

Já o lateral-direito Diego Superti, o volante Leandro Brasília e o atacante Gabriel Lima, por sua vez, estão na transição e ainda assim ficam de fora. O comandante remista mostra preocupação com o número alto de lesões na equipe, que ainda não está confirmada

Em contrapartida, o Remo possui sete ausências para o clássico. Com um estiramento grau 2 na panturrilha, o goleiro Douglas Dias foi vetado pelo DM, se juntando ao lateral-direito Levy com dores no tornozelo, zagueiro Martony com dores no adutor da coxa direita e volante Geandro, que está com dores na panturrilha

Os azulinos, por outro lado, não possuem dúvidas para confirmar o time. Givanildo, entretanto, deixa ar de mistério por conta do estilo de jogo que vai ser implementado, visando pegar seu arquirrival de surpresa e assim ter vantagem para volta

Caso não hajam surpresas de última hora, o bicolor deve ir a campo com: Marcão; Maicon Silva, Edimar, Fernando Timbó e Matheus Müller; Nando Carandina e Cáceres; Walter; Mike, Cassiano e Moisés

"Nossa confiança está aumentado e estamos fazendo um grande trabalho ao buscar nossos objetivos. Os últimos dias foram puxados pelo desgaste desses jogos difíceis diante de Bragantino e Manaus, mas estamos muito concentrados para essa decisão, evitando cansaço maior, além de estudar bastante o Remo através do que Dado já vem nos passando", assegurou o defensor

Com isso, quem ganha um lugar para atuar na zaga é Edimar e Fernando Timbó, que serão mantidos como titulares. Edimar, inclusive, destaca que a concentração é essencial para sair em vantagem na decisão diante dos rivais

Outros quatro jogadores, no entanto, ainda estão com presença incerta e estão realizando tratamento intenso. Zagueiro Diego Ivo e volante Renato Augusto fazem fortalecimento muscular, enquanto que Perema e Willyam estão na transição

Para a partida, Dado Cavalcanti tem duas ausências já certas, mesmo que tenha relacionado todo o time. São os meias Ryan Williams, que não ficou regularizado a tempo, e Pedro Carmona, pois ainda se recupera de lesão no joelho

Iniciado ainda em janeiro, o Campeonato Paraense 2018 está chegando ao fim, visando definir o campeão da 105ª edição. Na tarde deste domingo (1º) no Mangueirão, às 16h, Paysandu e Remo iniciam a disputa pela taça pelo segundo ano consecutivo