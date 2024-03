O Paysandu goleou o Castanhal, neste fim de semana, pelo estadual e agora dá uma pausa nas competições do estado para a Copa Verde. Nesta quarta, 06, enfrenta o Rio Branco, na segunda fase da competição.



O meia João Vieira falou sobre o confronto, após a goleada no estadual.



“Vitória importante pelo Parazão, diante do Castanhal. Um grande resultado, mas passou. Agora temos jogos em sequência de extrema importância, Rio Branco pela Copa Verde, Bragantino, quartas de final do Parazão e Juventude, pela Copa do Brasil. Estamos focados e sabemos que serão jogos difíceis, mas sabemos também do potencial do grupo e que podemos avançar. Vamos lutar por isso até o final. Todas as competições são importantes para o clube e para cada um de nós que veste a camisa do Paysandu.”