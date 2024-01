“É um time grande, de torcida apaixonada”, explica Biel sobre aceitar proposta do Paysandu

Revelado pelo Coritiba, clube ao qual pertence desde 2012, Biel defendeu as cores do Novorizontino em 2023 por empréstimo. Para 2024, no entanto, o meia foi emprestado ao Paysandu, um dos clubes mais tradicionais da região Norte do Brasil. No calendário de competições desta temporada, destaque para o Campeonato Paraense e o Brasileirão Série B. O principal objetivo da equipe bicolor é conquistar o acesso à Série A 2025.

“Quando me perguntam por que escolhi vir pra cá, só existe uma resposta possível: Paysandu é um time grande, de torcida apaixonada e que tem um projeto bacana para a temporada que está prestes a começar. O profissionalismo com que a diretoria e a comissão técnica trata o elenco e todos os funcionários é um diferencial. Espero ser muito feliz jogando aqui”, disse Biel, que tem 21 anos e já foi campeão da Copa do Brasil sub-20 pelo Coxa.

O elenco do Paysandu, que já se reapresentou após o período de recesso de fim de ano, realiza a sua preparação de pré-temporada fora da cidade de Belém. “A ideia é sair um pouco da nossa zona de conforto, trabalhar a nossa capacidade de se adaptar a diferentes locais. Não vou mentir, estou cheio de expectativa para começar logo a jogar com a camisa do Papão”, revelou Biel.

Antes de a bola rolar oficialmente, o Paysandu tem um jogo amistoso marcado para segunda-feira, dia 15 de janeiro, diante do Tuna (PA), às 19h. Biel afirma que esse tipo de partida funciona como um teste importante antes do início da temporada. “Acho fundamental participar desses amistosos para ganhar ritmo de jogo, considerando a época do ano em que estamos”, comentou.

A estreia do Paysandu no Estadual acontece em 20 de janeiro, a partir das 19h, contra o Santa Rosa. “Ainda é muito cedo para garantir qualquer tipo de coisa, mas o Paysandu está se reformulando para alcançar tudo que pode neste ano. Acredito que 2024 será um ano especial. Sobre mim, os torcedores podem esperar um meio-campista versátil e bom passador. Também ajudo bastante na marcação”, finalizou.