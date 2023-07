Com gol de Mário Sérgio, Paysandu vence Remo no clássico Re-Pa 770 pela Série C

A edição 770 do clássico "Re-Pa" terminou com vitória magra do Paysandu sobre o Remo por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (17), no Mangueirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O atacante Mário Sérgio balançou a rede em cobrança de pênalti e fez o 19º gol nesta temporada de 2023.

Com o resultado, o Papão subiu duas posições na Série C e ficou na 10ª posição, com 18 pontos. O Leão, por sua vez, permaneceu na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 13.

Jogo fraco no Mangueirão

O primeiro tempo entre Paysandu e Remo contou com nível técnico baixo no Mangueirão. As duas equipes cometeram bastante faltas e criaram poucas oportunidades. Aos nove minutos, Pedro Vitor quase abriu o placar em cobrança de falta, mas o goleiro Matheus Nogueira fez uma bela defesa.

Mas somente aos 33 minutos, a rede balançou. Muriqui sofreu falta dentro da área e o árbitro marcou o pênalti para o Papão. Mário Sérgio converteu e fez o 19º gol nesta temporada.

Matheus Nogueira fecha o gol para o Paysandu

O segundo tempo ficou marcado com boas defesas do goleiro Matheus Nogueira, do Paysandu. O arqueiro do Papão defendeu todas as tentativas do Remo, inclusive uma cobrança de pênalti cobrada por Muriqui aos oito minutos da última etapa. Apesar disso, o time azulino criou poucas oportunidades e não deu trabalho para os mandantes.

Na reta final do segundo tempo, o Paysandu teve a chance de ampliar o placar. O atacante Mário Sérgio recebeu cruzamento de Kevyn pela esquerda e finalizou de letra. O goleiro Vinícius defendeu o chute e evitou o segundo gol do Papão.

Próximo jogo

Paysandu recebe o CSA, no próximo domingo (23), às 19h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, pela 14ª rodada da Série C. No mesmo dia, o Remo visita o Náutico, às 19h, no Estádio dos Aflitos.