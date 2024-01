Com dois jogos e duas vitórias até o momento, o Paysandu segue 100% na temporada. Contratado para reforçar o elenco em 2024, Gabriel Bispo foi titular no triunfo por 1 a 0 diante do Santa Rosa, em casa, e na vitória pelo mesmo placar frente ao Caeté, longe dos seus domínios. Apesar do início positivo no Campeonato Paraense, o volante faz questão de ressaltar que é bom evitar o oba-oba para não pecar dentro de campo por excesso de confiança.

“Todo início de campeonato com vitória é legal demais. Isso dá aquela injeção de ânimo para seguir 100%, tentando errar o menos possível. Mas é bom manter a cautela porque ainda tem vários jogos pela frente. Sabemos que há muito o que melhorar tecnicamente, mas estamos focados. Pra mim, que venho da Europa, é uma nova adaptação. O futebol europeu é mais tático do que o futebol brasileiro. Ainda estou me acostumando novamente com o ritmo daqui no Pará”, comentou o jogador.

Um dos pontos fortes do Paysandu neste início de temporada tem sido a defesa, que ainda não sofreu gols. Gabriel Bispo, como volante, exerce papel importante no trabalho de proteção aos dois zagueiros. “Todo jogador gosta de atacar, mas estar atento nos momentos sem a bola também é essencial. Quando o time avança ao campo de ataque, às vezes, preciso ficar em alerta para não deixar o nosso sistema defensivo vulnerável. Sou um volante que marca e sabe atacar”, analisou.

O próximo compromisso do Paysandu no Campeonato Paraense será neste sábado (27), contra o Águia de Marabá, atual campeão paraense, às 17h. No domingo, dia 4 de fevereiro, o Papão tem o clássico diante do Remo pela frente. No entanto, Gabriel Bispo garante que pensa em um jogo de cada vez. “Ainda falta mais de uma semana para o duelo contra o Remo. Por enquanto, a nossa preocupação é com o Águia”, afirmou.