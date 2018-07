Recuperado de lesão, Richard deseja ser titular no Paraná: "Vou esperar pela minha oportunidade"

Aproveitando a parada da Copa do Mundo para tentar impressionar o técnico Rogério Micale, Richard tem como principal objetivo o de recuperar a vaga de titular no gol do Paraná. O arqueiro, que se lesionou no início do Campeonato Brasileiro, perdeu a titularidade no elenco e, mesmo já recuperado, ficou no banco nos últimos quatro jogos do Tricolor.

Por meio da sua assessoria, o goleiro falou sobre seu retorno e a possível disputa por posição com o companheiro Thiago Rodrigues.

"Estou voltando e vou esperar pela minha oportunidade. A equipe vem melhorando a cada dia e temos grandes goleiros, Thiago vive um grande momento", disse.

No fim de 2017, o camisa 1 passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, iniciando a temporada apenas em março. Mesmo assim, foi titular na primeira partida do Brasileiro, contra São Paulo, e teve que ser substituído no intervalo do jogo com o Corinthians, devido a uma lesão na coxa.

"Foi um período muito complicado na minha carreira. Foram lesões recorrentes que nunca tinha tido antes. Voltei antes da hora em determinado momento e machuquei outro local. Mas passou, agora é olhar pra frente", afirmou o goleiro.

Com 27 anos, Richard chegou ao Paraná na metade da Série B, vindo do Água Santa. Foi um dos grandes nomes do time no acesso a Série A e chegou a despertar o interesse de outros clubes, mas acabou renovando contrato com o Tricolor.

Reconhecido por Micale como sendo um dos principais líderes do elenco, o arqueiro tem utilizado a inter-temporada para se dedicar nos treinamentos e aumentar a briga pela titularidade.

"Estou dando meu melhor nos treinamentos e se trata de uma disputa sadia, tudo para o bem do Paraná, que é o que importa", destacou.

O Campeonato Brasileiro retorna no dia 18 de julho, onde a equipe paranista enfrenta o Vitória, no Barradão, pela 13ª rodada do torneio. O Tricolor da Vila ocupa a 18ª posição na tabela, com 10 pontos, dois atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.