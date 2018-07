Destaque na defesa do Paraná, lateral Júnior trabalha para melhorar desempenho ofensivo

Um dos principais nomes do sistema defensivo do Paraná, o lateral-esquerdo Júnior vem ganhando destaque como um dos principais ladrões de bola do Campeonato Brasileiro. O jogador revelou, em entrevista, que também tem como objetivo desenvolver seu rendimento ofensivo, para melhorar o ataque do Tricolor da Vila.

"Sempre tive como características a boa parte defensiva, mas, sempre que posso ajudar no ataque, tento fazer bem meu papel. Tenho treinado bastante também, o professor me pede muito", disse.

Embalado por uma sequência de boas atuações, Júnior tem 25 desarmes em oito jogos no Brasileiro. Porém, com apenas uma assistência e nenhum gol marcado, seus números no ataque são pouco expressivos.

"Quando subo ao ataque, sempre tento ajudar com um cruzamento, uma tabela, isso pode ser decisivo em jogos difíceis.Tenho trabalhado bastante os fundamentos, cruzamento, passe, visão ali na lateral. Mas, na hora que surgir uma oportunidade de fazer um gol, quero muito conseguir", declarou o jogador.

Se preparando para a voltar a disputar partidas oficiais, o atleta comentou sobre a importância da intertemporada para o elenco se recuperar fisicamente e projetar suas estratégias de jogo.

"Foi importante para a gente essa parada, para recuperar a parte física, dar uma conversada entre nós. Temos trabalhado muito as jogadas de defesa e ataque, além da melhora no físico. Vamos chegar bem nessa volta", afirmou.

Na quarta-feira (18), o Paraná enfrenta o Vitória, no Barradão, às 21h. A partida será válida pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.