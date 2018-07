Jogo Vitória x Paraná AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

INCIDENCIAS: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Vitória x Paraná ao vivo hoje , pela Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Estádio Manoel Barradas, às 20h (de Brasília).

A partida contra o Vitória ainda será o momento em que Micale terá para colocar em prática o que treinou durante o período da Copa do Mundo. O treinador adiantou que vê como benéfica a parada para acertar o time, reforçar o que vinha dando certo e, contou, ter novas variações táticas.

As mudanças ou surpresas devem vir na parte ofensiva, sobretudo do meio de campo e no ataque. Carlos Eduardo é o preferido de Micale, mas o treinador já falou que precisa evitar uma carga excessiva sobre ele. Sem Nadson, Caio Henrique pode ser uma alternativa. No ataque, a situação é saber se o treinador permanece com Léo Itaperuna ou retorna com Thiago Santos. Machucado, o atacante Carlos também segue fora.

Nadson era uma opção de Micale e foi titular no jogo-treino contra o Atlético-PR, durante o Mundial, mas sentiu um desconforto muscular e segue em avaliação do departamento médico. A situação do atacante Rodolfo é burocrática e depende da inscrição no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. O atacante estava jogando no Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes, e ainda precisa esperar a abertura da janela internacional para poder ser registrado.

Rogério Micale não poderá contar com as duas novidades do time, que chegaram durante o período de pausa do Mundial. O meia Nadson e o atacante Rodolfo não devem ficar disponíveis para a partida contra o Vitória. O Tricolor faz seu último treino nesta segunda e viajou para Salvador na terça-feira.

"Só depende do treinador (jogar). No que depender de mim, com certeza estou apto para atuar. Agradecer o apoio dos torcedores. Como disse para o presidente, falto também para a torcida, pode esperar um jogador muito aguerrido que vai fazer de tudo para honrar essa camisa", disse.

Arouca deve fazer sua estreia nesta quarta-feira, contra o Paraná. O volante teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do treinador.

Mudanças, entretanto, terão que acontecer, já que Neilton e Yago, por exemplo, cumprem suspensão automática. Em compensação, Kanu e Aderllan, que ficaram de fora diante do São Paulo, estão de volta. O treinador ainda pode contar com algum dos reforços que chegaram, mesmo que como opção no banco.​

O técnico Vagner Mancini, apesar de não ter revelado o time que vai a campo, deu indicações durante os trabalhos que deve mexer pouco em relação ao time de antes da parada para a Copa.

