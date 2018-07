Após vitória do Paraná, Micale elogia atuação de Igor como zagueiro: "Surpresa agradável"

Com um time cheio de novidades, o Paraná venceu o América-MG, nesse domingo (22), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as principais mudanças, além de contar com as estreias de Nadson e Rodolfo, autor do gol da vitória, o técnico Rogério Micale teve que improvisar no sistema defensivo, utilizando Igor como dupla de zaga de Cléber Reis.

Em entrevista após o jogo, Micale explicou porque escolheu o lateral para cumprir a função de zagueiro e elogiou o desempenho do jogador. "O Igor é que mais se aproxima (da posição de zagueiro) e foi uma surpresa agradável. Jogou muito bem", disse.

Destaques da partida, o meia Nadson e o atacante Rodolfo fizeram suas primeiras partidas com a camisa paranista, começando no elenco principal no lugar de Carlos Eduardo e Léo Itaperuna. Outra surpresa foi a presença de Caio Henrique, que jogou no lugar de Alex Santana.

"O Nadson e o Rodolfo foram dois contratados para serem titulares. A opção pelo Caio foi porque achei que fosse um jogo para ele, nada tirando os méritos do Alex Santana'', explicou o treinador.

O técnico Tricolor também ressaltou a dedicação do atacante Carlos durante a partida. O camisa nove foi um dos principais nomes da partida, criando algumas boas oportunidades de gol. "Queria abrir um parenteses pelo Carlos, que saiu da transição e veio direto para o jogo. Ele se doou muito e jogou muito", elogiou Micale.

O próximo confronto do Paraná será contra o Atlético Mineiro, pela próxima rodada do Brasileirão, na próxima quarta-feira (25), no estádio Independência, às 21h.