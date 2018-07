Rayan cumpre suspensão, retorna ao Paraná e deve ser titular contra o Atlético-MG

A boa notícia para o elenco do Paraná é o retorno de Rayan para a próxima partida, contra o Atlético-MG, na quarta-feira (25), no estádio Independência, em Belo Horizonte. O defensor cumpriu suspensão, sofrida após levar o terceiro cartão amarelo, na partida contra o Vitória, e deve ser titular ao lado de Cléber Reis.

Sem a presença do camisa quatro paranista e com a falta de peças para reposição do jogador, o técnico Rogério Micale precisou improvisar e escalar o lateral Igor como zagueiro, na última partida, vencida pelo Tricolor, contra o América-MG.

Renê Santos, contratado do Atlético-GO e Maicosuel, de volta a sua primeira equipe profissional, após passagem ruim pelo Grêmio, já treinam com o time. O atacante Carlos é desfalque, pois o atleta pertence ao clube mineiro e não pode jogar devido a questões contratuais.

O Tricolor é o 18° colocado, com 13 pontos, dois a menos que o Vitória, primeiro fora da zona do rebaixamento. Para sair do Z4 nessa rodada, o Paraná, além de vencer, depende das derrotas do Rubro Negro Baiano e do América.