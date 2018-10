Venda de Giuliano para o Al Nasrr renderá mais de R$ 7 milhões ao Paraná

A venda de Giuliano, do Fenerbahçe, da Turquia, para o Al Nassr, da Arábia Saudita, renderá bons frutos para os cofres Paraná. Por ser o clube formador, o Tricolor da Vila tem direito a parte da quantia da negociação, que gira em torno de 10,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 47 milhões.

Segundo a regra de solidariedade, estabelecida pela FIFA, a cada transferência para o exterior, a equipe que revela o atleta ganha 5% do dinheiro envolvido. Porém, este deve ser divido com os outros times do jogador entre 12 e 23 anos de idade. Como o meia passou também pelo Internacional, com 19, antes de iniciar a carreira fora do país, o Tricolor receberá apenas 2,5% dessa porção, que é cerca de R$1,7 milhão.

No entanto, o clube paranista irá lucrar com mais R$ 5,5 milhões. Os valores das saídas de Giuliano para o Colorado, em 2009, depois para o Dnipro, da Ucrânica, no seu retorno ao futebol brasileiro, pelo Grêmio, e sua volta a Europa, pelo Zenit, da Rússia, se somarão ao atual negócio, totalizando R$7,2 milhões.

O atual ex-jogador dos Canários Amarelos estreou no profissional em 2007, vestindo as cores do Tricolor da Gralha Azul. Jogou 17 partidas e marcou seis gols. Nesse mesmo ano, o Paraná disputou sua primeira Libertadores, mas também acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.