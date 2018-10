Vitória e Vasco duelam visando se distanciar da zona de rebaixamento

Partida válida pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Barradão na cidade de Salvador.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Barradão na cidade de Salvador.

Neste domingo (09), Vitória e Vasco se enfrentam em uma partida válida pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Com as duas equipes perto da zona de rebaixamento, o jogo promete muito comprometimento por parte dos times, pois os clubes estarão focados para conquistar os três pontos e sair da zona de perigo.

O Vasco vem de uma sequência muito ruim nas últimas rodadas da competição, está em nível preocupante que o assunto série B volta a circular entre os comentário do clube cruz-maltino. Desde da chegada do novo técnico Alberto Valentim, o comandante só somou empates e derrotas. Buscando sua primeira vitória sob o comando do Vasco, Valentim se mostra confiante em uma reação de seu time nessa rodada do campeonato.

O Vitória que se encontra na 16° posição, se encontra em uma situação mais difícil do que a do clube carioca. Mas uma boa notícia é que o time do nordeste vai contar com a sua mais nova contratação. O lateral Fabiano está entre os relacionados para a partida e pode ter sua estreia no jogo diante de sua torcida no Barradão.

Vasco tenta encontrar caminho das vitórias para se afastar da possibilidade de rebaixamento

Com resultados preocupantes nas últimas rodadas, o Gigante da Colina precisa de um resultado positivo para cessar a pressão da torcida sobre a aproximação da zona de rebaixamento. Com até jogadores importantes do elenco, como Yago Pikachu, percebendo que o time precisa dar a volta por cima e começar a mostrar mais desempenho dentro de campo, o atacante diz o psicológico vai contar bastante na partida contra o Vitória fora de casa.

"A gente tem que estar forte psicologicamente. Estamos num momento difícil no campeonato. Temos nos cobrado. É vencer ou vencer no confronto direto domingo para sair dessa situação (diante do Vitória). É difícil trabalhar com tanta pressão assim. A gente sabe que está trabalhando em um time grande. A solução está no vestiário. A gente tem que se unir para sair desta situação", declarou Pikachu.

Chegando ao comando do time em um momento bastante turbulento, Alberto Valentim teve pouco tempo para conseguir dar a sua cara ao elenco do Vasco. E com a situação que o time se encontra, a pressão para que o time saia dessa situação de perigo aumenta a cada rodada. O técnico declarou bastante otimismo em uma reação do clube cruz-maltino na rodada e espera que o resultado favorável possa vir.

"Faltam muitos jogos. O Vasco é muito grande. Não podemos colocar o peso de anos anteriores em que o Vasco caiu. Vamos nos abraçar de uma forma que vocês não tem ideia. Vamos para a guerra neste campeonato. Estamos tristes. Mas vamos recuperar", disse Alberto Valentim.

Vitória busca superação para sair da zona de rebaixamento

Tendo conquistado um ponto importante fora de casa contra o fluminense no Maracanã na rodada passada, o Vitória luta contra as mas sequências das rodadas passadas. Quando chegaram aqui do Rio, o técnico Paulo Cézar Carpegiani comandou um treino tático na Toca do Leão com os possíveis titulares e o resto do elenco fez um treino no campo reduzido.

Com sequência de três jogos sem perder, o Vitória tenta embalar uma boa sequência para sair da zona de rebaixamento. Na 16º posição, é o primeiro time abrindo a zona, o leão pode contar com a sua mais nova contratação, o lateral Fabiano que já está relacionado para a partida conta o Vasco.

Além de Fabiano, Neilton e Meli que cumpriram suspensão na rodada passada, também voltam a integrar a lista de relacionados do Vitória, fazendo com o que o time enfrente o Vasco com reforços importantes para conquistas os três pontos.