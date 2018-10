Paraná deve contar com retornos de Júnior e René Santos para partida contra o Vitória

O técnico do Paraná, Dado Cavalcanti, espera pelas voltas de Júnior e René Santos para escalar a equipe que deve enfrentar o Vitória, no próximo domingo, pelo Brasileirão. Essas seriam as únicas mudanças no Tricolor em relação ao time que foi superado pelo Cruzeiro.

Duas rodadas atrás, o zagueiro René Santos sofreu uma pancada na cabeça contra o Flamengo e ainda não foi liberado pelo departamento médico do clube. A expectativa é de que ele regresse às atividades nesta semana, retomando o lugar de Jesiel, que o substituiu em Belo Horizonte.

Após sentir dores na posterior da coxa e ser vetado para a última rodada, Júnior deve ficar à disposição para o final de semana. O treinador precisou improvisar na posição o volante Wesley Dias.

"Foram feitas algumas alterações, até de sistema e acho que a resposta foi positiva, mas pretendo mudar pouco para a próxima partida, quem sabe as voltas de René e do Junior. Minha perspectiva é a manutenção do sistema e com mais essas peças", adiantou Dado.

O restante da equipe não deve sofrer alterações. O comandante paranista já admitiu que usará a reta final de campeonato para analisar o elenco atual e projetar a próxima temporada. Por isso, jogadores jovens e atletas com contrato longo devem ter mais espaço nas partidas.

Para o compromisso contra o Vitória, a provável formação tem: Richard; Junior, René Santos, Rayan e Igor; Leandro Vilela, Jhonny Lucas e Alex Santana; Juninho, Andrey e Grampola.

O Tricolor é o lanterna da competição com 17 pontos. O duelo contra o rubro-negro baiano está marcado para o próximo domingo (4), às 17h, na Vila Capanema.