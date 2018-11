Atlético-MG visita rebaixado Paraná buscando manutenção no G-6

Já rebaixado e restando quatro rodadas para cumprir tabela, o Paraná se prepara para enfrentar o Atlético-MG, nessa quarta-feria (14), na Vila Capanema, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira ainda tem ambições no torneio, quer vencer o lanterna para se reforçar ainda mais no G6 da competição.

Tricolor quer dar trabalho no restante do Brasileirão

Mesmo matematicamente sem chances de escapar da zona de rebaixamento, o clube paranaense quer provar que tem condições de brigar na elite do Brasileiro. O técnico Dado Cavalcanti afirmou que não quer que seu elenco seja considerado o time a ser batido.

"Todos os adversários, seja lá quem for, vão enxergar o Paraná como um pato morto. Ninguém fala, desportivamente é até antiético, mas no íntimo, acha que vai passar por cima. Essa é a oportunidade que nos foi dada para provar o contrário, que não somos um bando.", disse.

O Tricolor da Vila pode apresentar mudanças para a partida contra o Atlético, principalmente no setor defensivo. Sem René Santos, que está suspenso pelo cartão vermelho na última partida e Rayan, machucado, Igor deve ser improvisado na lateral para formar dupla com Charles.

A possível escalação dos mandantes deve ser formada por Richard; Wesley Dias; Charles; Igor; Juninho; Leandro Vilela; Alex Santana; Silvinho; Andrey; Rodrigo Carioca; Grampola.

Na luta pela vaga na pré Libertadores, jogador titular do Galo vira desfalque

O alvinegro mineiro teve uma baixa importante de última hora para seu próximo jogo. Yimmi Chará sentiu dores no músculo adutor da coxa direita e não viajou com a equipe. O meia é peça importante no elenco de Levir Culpi, que deve escalar Terans para o lugar do colombiano.

A notícia positiva é a evolução de alguns atletas no departamento médico. José Welison, que está fora desde o início de outubro, em função de uma lesão no joelho direito, fez corridas em volta do gramado. Já Lucas Cândido, trabalhou com bola pela primeira vez após se recuperar de lesão muscular leve. Os dois jogadores ainda não tem condição para virar opção no elenco.

Com isso o Galo Mineiro deve vir escalado com Victor; Emerson; Leonardo Silva; Iago Maidana; Fábio Santos; Matheus Galdezani; Elias; Luan; Terans; Cazares; Alerrandro.