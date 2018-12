Internacional sai na frente, mas cede empate ao Paraná no fim

Um já rebaixado, enquanto o outro com vaga no G-4 garantida. Paraná e Internacional entraram em campo neste domingo (2), pela última rodada do Brasileirão, sem grandes aspirações. E isso acabou refletindo em campo. Em jogo morno, as equipes apenas empataram em 1 a 1, na Vila Capanema. Jonatan Álvez abriu o placar para o Colorado, enquanto Jhonny Lucas deixou tudo igual no fim.

O Internacional abriu o placar aos 20 minutos em jogada toda ela gringa. Nico López cruzou da esquerda para Jonatan Álvez apenas escorar para o gol. Com a vitória parcial, o Colorado quebrava recorde e fazia a sua melhor campanha no Brasileirão de pontos corridos com 20 clubes. Todavia, o Paraná, recheado de garotos da base, reagiu no fim. Aos 46 minutos da etapa final, o jovem voltante Jhonny Lucas se infiltrou entre a zaga adversária a área e tocou na saída de Marcelo Lomba.

O Paraná terminou o Brasileirão na lanterna, com apenas 23 pontos ganhos. Em 38 jogos, obteve quatro vitórias, 11 empates e 23 derrotas, um aproveitamento de 20%. Por outro lado, o Internacional encerrou sua participação em terceiro lugar, com 69 pontos. Ao todo, venceu 19, empatou 12 vezes e perdeu sete, aproveitamento de 60%.