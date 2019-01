Em jogo de três pênaltis, Paraná derrota Foz do Iguaçu e vence sua primeira partida na temporada

Após uma estreia com o pé esquerdo, o Paraná venceu a sua primeira partida na atual temporada. A conquista veio sobre o Foz do Iguaçu, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense, dentro da Vila Capanema. Jenison, Andrey e Maicosuel, duas vezes, foram os autores dos gols.

A primeira chegada aconteceu apenas aos 18´. Após cruzamento rasteiro, Fernando Neto fica com a bola, ajeita para o pé esquerdo, mas acaba finalizando sem muita força e o goleiro Fellipe conseguiu afastar com o pé.

Nos últimos instantes da primeira etapa, o Tricolor teve um pênalti a seu favor depois que Marquinhos colocou a mão na bola. Quem foi para a cobrança foi Higor Leite, mas Fellipe Alisson pulou e conseguiu espalmar em dois tempos.

Após o intervalo, mais um pênalti para os mandantes. Dessa vez, que foi pra bola foi Jenison e ele não perdeu a chance e conseguiu tirar o zero do placar.

A pressão continuou e aos dez, Andrey ampliou. Após passe de Alesson, e zaga acabou desviando a bola e ela caiu nos pés do atacante, que de cara com o goleiro, teve a frieza pra balançar as redes.

O domínio da equipe paranista era evidente. O terceiro pênalti da partida aconteceu já nos instantes finais. Rodrigo Carioca foi derrubado por Vitor Nascimento. Quem foi pra bola foi Maicosuel, que deslocou o goleiro e também deixou o dele.

Pouco depois, Maicosuel marcou de novo, decretando a goleada. O meia recebeu cruzamento de Alesson pelo lado direito e acertou um chute forte de direita, sem chances de defesa.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo (27), para enfrentar a equipe do Maringá. O jogo será realizado no estádio Willie Davids e terá inicio às 17h (de Brasília).