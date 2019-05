Internacional volta a vencer Paysandu e se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil

Paysandu e Internacional fizeram nesta quarta-feira (29), no Mangueirão, o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer o primeiro jogo por 3 a 1, a equipe colorada soube administrar a vantagem construída em casa e voltou a vencer, agora por 1 a 0, gol marcado por Paolo Guerrero.

Papão sem poderes ofensivos e VAR em ação

Precisando vencer a partida ao menos por dois gols de vantagem, o Papão começou o jogo assustando, quando ainda no primeiro minuto, Nicolas conseguiu um belo lançamento na área do Inter, mas Tiago Luis falhou no domínio, dando tempo para a defesa colorada chegar e travar o atacante.

Mesmo com a vantagem em suas mãos, o visitante não ficou atrás, muito pelo contrário, a equipe gaúcha se mandou para o ataque e aos quatro minutos até balançou a rede com Paolo Guerrero, porém o gol foi anulado após confirmação pelo VAR, de impedimento.

Vivendo um momento turbulento, com direito a troca de treinador e ônibus sendo recepcionado por protesto de torcedores, o Paysandu tentava chegar ao gol de Marcelo Lomba, mas esbarrava em sua própria deficiência ofensiva, nos últimos cinco jogos a equipe só marcou uma vez.

Gol e classificação colorada

Com a classificação parecendo ser questão de tempo, o Inter seguiu pressionando no segundo tempo, mas esbarrava nas boas defesas do goleiro Mota. E aos 18’, o que já estava difícil, se tornou ainda pior para o Papão, quando Bruno Oliveira levou o segundo amarelo e foi expulso.

Possuindo um jogador a mais, o Internacional seguiu atacando e finalmente conseguiu abrir o placar com o peruano Guerrero aos 40’, em bela jogada de D’alessandro e Sarrafiore. Após o gol, os colorados só esperaram o apito final para comemorarem a classificação para a próxima fase.

Com a Classificação, o time gaúcho agora espera o sorteio que irá definir seu próximo adversário. Os comandados do técnico Odair Hellmann irão jogar neste domingo (2) contra o Avaí, em casa, às 19h15, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Já o Paysandu, enfrenta a equipe do São José-RS, também no mesmo dia, em casa, às 18h.