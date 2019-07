Paraná vence Brasil de Pelotas fora de casa e entra no G-4 da Segundona

Na noite dessa quinta-feira (18), o Paraná manteve sua grande sequência de vitórias e triunfou sobre o Brasil de Pelotas fora de casa, no Estádio Bento Freitas, em partida válida pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fernando Neto fez o único gol do confronto.

Os mandantes começaram assustando e tentaram impor um ritmo acelerado ao duelo. Com dois minutos, Rafael Grampola aproveitou do erro de Guilherme Santos e tentou o chute forte, que foi defendido pelo goleiro Eduardo.

Aos 27', a equipe Xavante chegou a balançar as redes, mas a arbitragem optou por anular o lance. Após uma disputa pela posse, a bola sobrou para Branquinho completar para a meta, mas o juiz marcou impedimento na jogada.

Pouco depois, em uma das primeiras chegadas dos visitantes, Fernando Neto deixou o dele. Após cobrança de escanteio que passou por todo mundo, o volante ficou livre e finalizou sem muitas dificuldades para abrir o marcador.

Fazer valer o fator casa

Para a etapa final, os donos da casa adotaram a estratégia ofensiva, querendo impor pressão e esperar pelo vacilo defensivo do adversário. Aos 15 minutos, por pouco o plano não deu certo, já que Rafael Grampola acertou o travessão em uma cabeçada precisa.

Mesmo ficando no seu campo, o Tricolor conseguiu administrar bem as tentativas do rival e aproveitou bem os espaços para ganhar tempo e segurar o resultado, garantindo os três pontos.

Com a vitória, o time paranista chega aos 19 pontos e sobe temporariamente para a terceira posição na tabela, ainda podendo ser ultrapassado com o fim da rodada. Já o clube Xavante permaneceu com 12 e caiu para o 11º lugar.

Na próxima segunda (22), o Brasil de Pelotas viaja para Recife para visitar o Sport, na Ilha do Retiro, às 20h. No dia seguinte o Paraná joga contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, às 19h15.