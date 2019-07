Buscando manter o embalo na Série B, Paraná encara Sport na Vila Capanema

Partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada na Vila Capanema, em Curitiba

O Paraná enfrenta o Sport, na noite desta sexta-feira (26), na Vila Capanema, em Curitiba, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do panorama da competição para as duas equipes, o confronto desta noite pode valer uma vaga entre os quatro primeiros na classificação.

O time mandante vive um ótimo momento no Brasileirão e vai em busca da sexta vitória seguida na competição. Neste momento, o Paraná é vice-líder e soma 22 pontos, tendo apenas um de diferença para o Bragantino, primeiro colocado na classificação.

Sem vencer há três partidas, o Sport busca a reabilitação na Série B. O Leão tem 18 pontos e ocupa a 8ª posição na tabela. Caso conquiste uma vitória diante do Paraná, o time pernambucano pode garantir o retorno ao G-4.

Dono da casa reforçado

O técnico Matheus Costa conta com duas novidades para a partida desta noite. Trata-se do goleiro Thiago Rodrigues e o volante Luiz Otávio, que não atuaram contra o Figueirense na última terça-feira (23). Com isso, Alisson e Luan retornam ao banco de reservas e se tornam opções para o treinador Tricolor durante o jogo.

A última atividade antes do confronto contra o Sport ocorreu na tarde desta quinta-feira. O Paraná deve começar a partida com a seguinte formação: Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui e Fernando Neto; João Pedro, Bruno Rodrigues e Jenison.

Sinal de alerta ligado

Precisando voltar a vencer na Série B, o Sport tem mais um motivo para encarar o confronto direto contra o Paraná como primordial para o atual momento da equipe na competição. Em caso de derrota, o time pernambucano passa a se distanciar dos líderes e pode terminar a rodada na segunda página da classificação.

Para que isso não ocorra, o técnico Guto Ferreira conta com os retornos dos meio-campistas Sammir, Pedro Carmona, Leandrinho e João Igor. Assim, o provável time do Sport conta com: Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Guilherme Lazaroni; Yago, Charles e Sammir; Guilherme, Ezequiel e Hernane.