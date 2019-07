Londrina vence Paraná com autoridade e entra no G-4

O Londrina recebeu a equipe do Paraná Clube na noite desta terça-feira (30), no Estádio do Café, em jogo válido pela 13ª rodada da Série B. O Tubarão conseguiu a vitória por 3 a 0, com gols de Luidy, duas vezes, e Dagoberto.

O domínio na primeira etapa foi todo do Tubarão. Higor Leite apareceu bem na partida, levando perigo constante à zaga Tricolor, com boas chances de abrir o placar nas jogadas de bola parada. O gol saiu de uma dessas jogadas, quando aos 31 minutos o artilheiro Dagoberto aproveitou desvio e mandou de cabeça para abrir o placar. A única boa jogada do Paraná foi aos 40 minutos, quando Sciola recebeu cruzamento mas mandou pra fora. No fim, o Londrina quase ampliou o marcador, com Anderson Oliveira

Matheus Costa orientou bem sua equipe no intervalo, e voltou com uma postura mais ofensiva. Porém, mesmo com um esboço de pressão, o Paraná não conseguiu finalizar a gol e não fez Matheus Albino sujar o uniforme. O Londrina apostava nos contra-ataques, e foi assim que conseguiu o segundo gol. Luidy entrou no lugar de Higor Leite, puxou contra-ataque no campo de defesa e correu para receber novamente, aumentando o marcador. Para fechar a boa atuação, o camisa 23 fez ótima jogada na frente, cortou para o meio e selou a vitória que coloca o Londrina na segunda colocação.

Com o resultado, o G-4 da Série B fica com três equipes paranaenses: Londrina em segundo, com 23 pontos, Coritiba em terceiro com 22, e o em quarto o Paraná, também com 22.

O Tubarão volta a jogar na próxima sexta-feira (2), contra o Atlético-GO, novamente no Estádio do Café, às 19h15. O Tricolor da Vila recebe o América-MG, no sábado (3), às 17h.