Sem emoções, Paraná e Criciúma apenas empatam pela Série B do Brasileirão

Na manhã do último sábado (24), o Paraná recebeu na Vila Capanema o Criciúma, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo de poucas chances e falta de pontaria dos jogadores, os times do Sul do Brasil terminaram a partida sem marcar gols.

Na tabela, pouca coisa muda com o empate. O Paraná subiu uma posição, agora estando na 10ª posição, com 25 pontos, mas podendo ainda perder a posição para o Operário, que vem logo atrás com 24 pontos e um jogo à menos.

Já o Criciúma não sai da zona de rebaixamento, agora ficando com 18 pontos, na 17ª colocação, podendo perder duas posições, pois Oeste e São Bento ainda jogam na rodada.

A partida

Aos quatro minutos houve a primeira chance do jogo, quando Alesson bateu direto uma falta da intermediária, que foi rasteira e obrigou Luiz a espalmar ela para escanteio.

Com 21 minutos o Criciúma criou uma chance de perigo. Reinaldo tabelou com Léo Gamalho na entrada da área e saiu na cara do Thiago Rodrigues, mas bateu em cima do goleiro, que salvou o time.

Com 30 minutos, em uma boa jogada, a bola sobrou par João Pedro pela direita, já dentro da área. O camisa 10 arrumou e bateu colocado, fazendo a bola passar raspando o travessão e assustar o goleiro Luiz. Apenas sete minutos depois Foguinho tentou a finalização de longe e a fez sair pela direita do gol de Thiago Rodrigues, tirando tinta da trave!

Logo aos três minutos do segundo tempo, Itaqui bateu uma falta de longe, com muita força, e viu Luiz tentar encaixar a bola e quase falhar, mas a bola saiu para escanteio.

Aos 29 minutos, Maicon virou o jogo para Julimar, dentro da área, que ajeitou para o meio e viu Léo Gamalho, sozinho, bater rasteiro nas mãos de Thiago Rodrigues. Apenas três minutos depois, Caíque, por uma falta no meio de campo em cima de Rafael Furtado, recebeu seu segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Criciúma com um à menos pelo restante do jogo.

Após a expulsão, o jogo passou a ter um Paraná pressionando e um Criciúma fechado na defesa, com seus jogadores atrás, até o apito final. Isso intensificou a tônica do jogo, que já era sem chances claras e muita briga no meio de campo.

Apenas uma chance aconteceu, com Jhemerson, aos 46 minutos, que teve uma sobra na entrada da área e bateu forte, para uma ótima defesa de Luiz!

O Paraná volta aos gramados na próxima terça-feira (27), às 19h15, quando viaja para enfrentar o Botafogo-SP. Já o Criciúma recebe o Oeste, às 20h30 da mesma terça. Ambos os jogos são válidos pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.