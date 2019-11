Atlético-GO perde pênalti, mas vence jogo importante diante do Paraná

Atlético-GO e Paraná se enfrentaram nesta sexta-feira (15), no Antônio Accioly. A partida foi válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão venceu por 1 a 0. Matheuzinho marcou o único gol da partida.

A primeira chegada de perigo foi do Dragão, aos 14. Aylon chutou da entrada da área e o goleiro Alisson fez boa defesa. E tiveram outra oportunidade aos 22, com Nathan. De frente para o gol, o volante chutou e a bola ficou com a defesa do Paraná.

Ainda tendo as melhores chances, os donos da casa assustaram aos 29. Nicolas cruzou para Pedro Raul. No entanto, o Alisson fez outra boa defesa. A melhor chance da equipe paranaense foi aos 42, com Bruno Rodrigues. O jogador chutou com perigo e o goleiro Kozlinski salvou.

Diferente da primeira etapa, o Tricolor da Vila começou o segundo tempo no ataque e logo no primeiro minuto teve a chance de sair na frente. Bruno Rodrigues chutou, mas Kozlinski ficou com a bola. Em seguida, o Dragão respondeu. Pedro Raul tocou para Moacir, que acabou mandando para fora.

O Atlético-GO mandou a bola na trave aos 13, com Jorginho. E teve um pênalti a seu favor aos 23 após Matheuzinho ser derrubado por Éder Sciola na área. No entanto, Pedro Raul cobrou e Alisson fez a defesa. Aos 28, o atacante tentou o chute, mas acabou mandando para fora.

Aos 32, enfim, o Dragão abriu o placar, com Matheuzinho. Em contra-ataque, Jorginho tocou para o meia, que chutou para o gol e colocou a equipe na frente no placar. Após o gol, a partida seguiu sem grandes chances para as equipes e o placar permaneceu o mesmo.

Com o resultado, o Atlético-GO chegou aos 60 pontos e ocupa a terceira posição na tabela. A equipe está próxima de garantir o acesso à Série A, ano que vem. Já o Paraná segue em sexto lugar, com 54 pontos, quatro atrás do América-MG, último na zona de classificação.

O próximo compromisso do Tricolor é contra o Criciúma, no Heriberto Hülse. A partida será na terça-feira (19), às 19h15. O Dragão enfrenta o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas. O duelo será na quinta-feira, às 21h30. Os jogos são válidos pela 37ª rodada da competição.