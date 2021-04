Em duelo de opostos, Cuiabá pega Paraná para carimbar vaga na elite do Brasileirão

Faltam três rodadas para o final da Série B. América-MG e Chapecoense já garantiram o acesso e nesta terça-feira (19) o Cuiabá pode entrar nesse grupo. Para isso o time matogrossense precisa vencer o Paraná Clube em Curitiba e torcer por tropeço do CSA, quinto colocado. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília) na Vila Capanema.

No primeiro turno o confronto terminou 3 a 3 e quem estava no banco de reservas do Paraná Clube era Allan Aal, atual técnico do Cuiabá.

Vitória pode tirar Paraná do Z-4

Sem Fabrício e Thiago Alves, suspensos, o técnico Márcio Coelho deve escalar Hurtado ou Philipe Maia ao lado de Rafael Lima na zaga, e Guilherme Biteco mais à frente. Outra novidade no time deve ser a volta de Renan Bressan entre os titulares. Recuperado da Covid-19, ele foi poupado diante do Sampaio Corrêa.

Como ganhou apenas um dos últimos cinco jogos, o Paraná Clube está em 18º lugar, com 36 pontos, e segue ameaçado de cair para a Série C. Uma vitória, porém, pode tirar o time da zona de rebaixamento nesta rodada. Na sequência o tricolor enfrenta mais dois clubes que brigam na parte debaixo da tabela - o lanterna Oeste e o Cruzeiro, 14º colocado.

Provável escalação do Paraná Clube: Renan; Paulo Henrique, Rafael Lima, Philipe Maia (Hurtado) e Jean Victor; Karl, Higor Meritão e Renan Bressan; Andrew (Guilherme Biteco), Bruno Lopes e Gabriel Pires.

Cuiabá de olho no acesso

Terceiro colocado, o time do Mato Grosso chega embalado após golear o Guarani por 4 a 0 na última rodada. Jenison deve assumir a vaga de Elton, suspenso. O técnico também não poderá contar com os lesionados Everton Sena, Lucas Hernandez e Luiz Gustavo.

Para completar a participação na Série B, o Dourado recebe o Sampaio Corrêa e depois encara o CRB em Maceió.

Provável escalação do Cuiabá: João Carlos; Lucas Ramon, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Rafel Gava e Elvis; Felipe Marques, Marcinho e Jenison.