Fora de casa, América supera Pouso Alegre e começa estadual com pé direito

O América estreou no Campeonato Mineiro em grande estilo. Em jogo válido pela primeira rodada do estadual, o Coelho visitou o Pouso Alegre no estádio Manduzão e venceu com autoridade pelo placar de 4 a 0. Os gols da equipe foram marcados por Juninho, Benítez, Dadá Belmonte e Wellington Paulista.

Com a vitória, a equipe americana, que contou com as derrotas de Caldense e Patrocinense, lidera o Grupo B da competição com três pontos e quatro gols de saldo. Já o Pousão, que está no Grupo A junto com Atlético, Athletic e Villa Nova, termina a primeira rodada na lanterna.

Equipes entram com novidades em campo

O América foi para o jogo com três novidades na escalação. Contratados para a temporada 2023, os laterais Nino Paraíba e Nicolas fizeram sua estreia com a camisa do Coelho, assim como o atacante Mateus Gonçalves, que formou junto com Felipe Azevedo e Aloísio o trio de ataque.

O Pouso Alegre, por outro lado, entrou em campo com um elenco modificado em relação a 2022, temporada em que o clube conseguiu o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Entre os remanescentes, o atacante Amarildo foi escalado entre os 11 iniciais do Dragão.

Apesar do domínio dos donos da casa, América sai na frente

O primeiro tempo foi marcado por equilíbrio na posse de bola, com as principais ações de ataque surgindo do Pouso Alegre. Nos primeiros dez minutos de jogo, os donos da casa pressionaram o Coelho e criaram boas oportunidades para abrir o placar. Com menos de um minuto, o meia Ingro arriscou de fora da área e assustou o goleiro Matheus Cavichioli, que espalmou para escanteio.

Aos cinco minutos, o Pousão chegou com perigo novamente. Minho recebeu o cruzamento que veio da direita e, livre de marcação, driblou o goleiro, mas perdeu o equilíbrio na sequência e finalizou para fora.

Pouco depois, o Dragão criou outra grande oportunidade. Em contra-ataque rápido pelo lado direito, Minho recebeu na grande área e rolou para Amarildo, que finalizou rasteiro. Porém, a zaga americana tirou em cima da linha e afastou o perigo.

O América só conseguiu responder aos 17 minutos. Juninho apareceu livre pelo lado direito e cruzou para área para a cabeçada de Benítez, que mandou para fora. Cinco minutos depois, os visitantes chegaram novamente com perigo. Aloísio chegou à linha de fundo e cruzou para a área. A bola sobrou para Mateus Gonçalves, que rolou para trás, mas ninguém aproveitou.

Aos 30 minutos, o América abriu o placar com Juninho. O meia lançou Mateus Gonçalves na direita e o estreante cruzou para área. O camisa 8, que começou a jogada, apareceu como elemento surpresa para desviar de cabeça e balançar as redes.

Os donos da casa tentaram responder logo na sequência. Aos 33, em jogada pelo lado direito, Igor Carvalho cruzou para área, mas o zagueiro Renato cabeceou para fora. Um minuto mais tarde, Ingro tentou mais uma vez arriscar de fora da área, porém a bola subiu demais e não levou perigo ao gol americano.

Dez minutos depois, foi a vez de Michael tentar de fora da área, mas a bola desviou na defesa americana e saiu em escanteio. Nos minutos finais, o técnico do América, Vagner Mancini pediu para a equipe trocar passes para ter mais o controle do jogo até o fim da primeira etapa.

Domínio americano na segunda etapa

No começo do segundo tempo, o América assustou a defesa do Pouso Alegre. Iago Maidana lançou Aloísio, que recebeu livre e cruzou rasteiro para a pequena área, mas nenhum jogador do Coelho apareceu para escorar para o gol. Pouco depois, Benítez apareceu próximo à grande área e finalizou, porém a bola subiu demais e foi pra fora.

Aos 8 minutos, o América balançou novamente as redes. Aloísio recebeu novamente livre pela esquerda e rolou para Juninho, que deu uma bela assistência para Benítez driblar o goleiro e tocar para o gol. O assistente chegou a anular por impedimento, mas após análise do VAR, o gol foi confirmado

O Pouso Alegre tentou diminuir logo em seguida com Ingro novamente, que arriscou de fora da área. A bola passou raspando a trave. Aos 13 minutos, Benítez quase marcou o terceiro em uma cobrança de falta pela esquerda, passando perto do travessão. Cinco minutos mais tarde, o camisa 10 do Coelho tentou novamente o gol em bola parada, e outra vez jogou por cima da trave.

Tentando diminuir o prejuízo, o Pouso Alegre chegou de novo em jogada aérea no ataque, porém Minho cabeceou para fora. Um minuto depois, Rodrigo Carioca recebeu pela esquerda, cortou para dentro e finalizou rasteiro, levando perigo novamente ao gol americano.

Aos 21, foi a vez de Christian tentar de longe, mas outra vez a bola foi pela linha de fundo. O camisa 16 do Pouso Alegre apareceu novamente aos 29 minutos, após jogada de Rodrigo Carioca pela esquerda, que rolou para o meia entrar na área e finalizar, mas a defesa americana travou o chute.

O América, controlando o placar favorável, só foi finalizar com perigo novamente aos 39 minutos com o atacante Wellington Paulista, que arriscou de perna esquerda de fora da área, mas a bola passou próximo da trave direita do goleiro Cairo.

Um minuto depois, o Coelho praticamente definiu o confronto. Após lançamento pelo lado direito, Matheuzinho cruzou rasteiro para a área, e Dadá Belmonte, que estreou entrando durante o segundo tempo, chutou de primeira para ampliar o placar.

Nos acréscimos, deu tempo para o time da capital ampliar a vantagem. Após lançamento para a área, a bola sobrou para o camisa 9 Wellington Paulista, que na cara do gol não perdoou e mandou para o fundo das redes, encerrando a partida.

Próximos compromissos

Na segunda rodada, o América joga em casa contra o Villa Nova. A partida será no domingo (29), novamente às 18h30. Já o Pouso Alegre tentará a reabilitação fora de casa diante do Democrata de Sete Lagoas. O confronto acontecerá no sábado (28), às 16h, na Arena do Jacaré.